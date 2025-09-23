Madrugada a dos grados bajo cero en un punto de Castilla y León
Dos zonas de las provincias de Ávila y Zamora se cuelan este martes entre las diez más frías del país
E. N.
Martes, 23 de septiembre 2025, 09:02
El Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, se volvió a situar este martes entre las tres temperaturas más bajas del país al registrar una mínima de dos grados bajo cero a las 6:40 horas.
Así figura en el informe diario de temperaturas, vientos y precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultado por Ical, en el que también figura, dentro de las diez temperaturas más bajas del país, la registrada a las 6:50 horas del martes en la comarca zamorana de Sanabria con -1,5 grados.
