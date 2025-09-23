El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una cencellada. Carlos Espeso

Madrugada a dos grados bajo cero en un punto de Castilla y León

Dos zonas de las provincias de Ávila y Zamora se cuelan este martes entre las diez más frías del país

E. N.

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:02

El Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, se volvió a situar este martes entre las tres temperaturas más bajas del país al registrar una mínima de dos grados bajo cero a las 6:40 horas.

Así figura en el informe diario de temperaturas, vientos y precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultado por Ical, en el que también figura, dentro de las diez temperaturas más bajas del país, la registrada a las 6:50 horas del martes en la comarca zamorana de Sanabria con -1,5 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  4. 4

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  5. 5

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  6. 6

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  7. 7

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  8. 8 Investigan una agresión con robo en Cuéllar relacionada con la desaparición de una menor
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Madrugada a dos grados bajo cero en un punto de Castilla y León

Madrugada a dos grados bajo cero en un punto de Castilla y León