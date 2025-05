El cierre de Azucarera en La Bañeza se cuela en una pelea de argumentarios

Antonio G. Encinas Valladolid Martes, 27 de mayo 2025, 21:35 Comenta Compartir

Allí estaba la última noticia hecha carne y cara y ojos. Los miembros del comité de empresa de Azucarera en La Bañeza, el último mazazo empresarial. Otro cierre de los que cuentan los despidos por decenas, muchas decenas, y un comité de empresa que sigue el debate político desde la tribuna de las Cortes de Castilla y León después de hablar con unos y otros y a la espera de reunirse con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Ciudadanos en plena crisis personal que en ese escenario comprueban cómo un cierre empresarial puede incorporarse al argumentario político. David Hierro (Vox) llevó el asunto a su esquina. Y salió Von der Leyen, claro, que últimamente no falta a un debate en las Cortes autonómicas, aunque ella no lo sepa. «800.000 toneladas de azúcar de mercados extracomunitarios son la razón del hundimiento del precio del azúcar. Nuestros productores no pueden competir. Porque ustedes aplican políticas que hunden nuestra industria agroalimentaria», incidió Hierro.

A Mañueco, en lo tocante a Vox, cualquier estocada parlamentaria la esquiva con el comodín de los huidos. Por ejemplo, en este caso. «La preocupación de Vox por los agricultores y ganaderos es puro postureo, ustedes se fueron del Gobierno», recordó. Un Gobierno en el que ocupaban, por cierto, la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y después de eso, la receta antiVox de Mañueco añade un toque de «más Europa» y otro de acercamiento a las organizaciones agrarias. «Europa es el marco en el que nos debemos mover y en el que debemos afrontar los grandes retos del presente y del futuro. El campo de Castilla y León ha recibido 1.200 millones de euros anuales de la PAC, aportación esencial para la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas», dijo. «Firmaremos con las organizaciones agrarias un documento común con las reivindicaciones que llevaremos», añadió.

Ampliar Luis Mariano Santos, de UPL. Miriam Chacón-Ical

Quien trajo a colación con más profusión fue, claro, Luis Mariano Santos, de UPL. También se acordó de los efectos «del apoyo a tratados comerciales, de no tener cláusulas espejo, de la diferencia entre los procesos de importación y exportación», cosas de las que considera que «sí son responsables los gobiernos de aquí, de España y de Bruselas». Y lamentó no haber «oído ni visto ni notado el impulso de las consejerías de Industria y Agricultura. Se han enterado por la prensa».

A Mañueco, que le echaran en cara que sus consejeras de Agricultura (María González) e Industria (Leticia García), se habían enterado por la prensa, le sentó mal y reaccionó con otro caso reciente, el de Embutidos Rodríguez, en el que la Junta se hizo cargo de gastos relevantes. «No me cuente historias, señoría. Rechazamos la decisión de Azucarera, nos hemos reunido con el comité de empresa, el delegado territorial lo hizo cuando tuvimos conocimiento de esta situación, hemos pedido a la empresa que reconsidere la situación... Me voy a reunir también con comité de empresa», enumeró. Y luego, claro, no podía faltar la andanada al que faltaba, el Gobierno central. «Nos tenemos que reunir con el Gobierno para saber qué planes de futuro tienen y para que sean máximos garantistas de los derechos de los trabajadores», anticipó Mañueco, antes de concluir, en recuerdo a aquella campaña del Ministerio de Consumo contra el excesivo consumo de azúcar: «Cuando se habla mal del azúcar, como el Gobierno de Sánchez, luego ocurren estas cosas». La diabetes tipo 2 en expansión silenciosa, la invasión de los ultraprocesados y otras derivadas sanitarias, ya tal. Quizá en otro debate.

Ampliar Patricia Gómez Urbán, en su primera pregunta como portavoz socialista al presidente de la Junta. Miriam Chacón-Ical

Los argumentarios tienen eso, que son simplificadores. Más ahora. Cada interviniente juega para su tuiter. Actúa. Patricia Gómez Urbán salía a la palestra por primera vez como portavoz, como interlocutora de tú a tú con Mañueco. Muchos nervios, un punto de aceleración excesiva, algún atropello al hablar y Carlos Pollán (Vox) lanzando dos avisos desde la Mesa por excederse en el tiempo. Mañueco recibió con bienvenida y pescozón: «A diferencia del señor Puente, sí considero que aquí hay una oposición», dijo, en recuerdo del tuit de Puente del pasado fin de semana: «¿Y la oposición en Castilla y León? Bien, gracias», atizó el ministro a los suyos.

«Por la oposición no se preocupe, hasta marzo ejerceremos lo que siempre hemos hecho, una oposición constructiva, nuestro ejemplo no es el de Feijóo en el Congreso», contragolpeó Patricia Gómez, que quiso abarcar mucho y se perdió en una enumeración de críticas. «Ha renunciado a una subvención [la de los dos millones del segundo semestre de 2025 al transporte público] porque ha querido. Si un ciudadano de Burgos va a Granada no estará subvencionado, pero un granadino que vaya a Burgos, sí», acertó a decir la portavoz socialista, ahora sí en línea con lo que quería el ministro de Transportes. Y tuvo un halago para Pedro Sánchez, incluso en estos tiempos tan convulsos. «Castilla y León ha recibido 38.400 millones de euros de Pedro Sánchez. Haga una carta y póngale 'Gracias, Pedro Sánchez, por todo'».

El colofón, sin embargo, fue como la estocada caída en los toros. Quiso hacer ver que Mañueco, como ponente político en el congreso popular, trabajará «codo con codo» con una «imputada por cuatro casos de corrupción». Se refería a Ana Millán, del equipo de Isabel Díaz Ayuso, que está en el comité organizador. Sin embargo, quien trabajará junto a Mañueco será Alma Ezkurra. Millán ni siquiera coincidirá en el proceso.

Francisco Igea, aprovechando lo del congreso y que el próximo viernes visitará Valladolid Alberto Núñez Feijóo, le recordó al presidente de la Junta una frase del líder popular. «Si no tengo presupuesto y no lo apruebo, convoco elecciones, dice Feijóo. ¿Qué le va a decir el viernes, que viene y está usted sin presupuesto?». Pues dicen algunos que esta visita es para ir manejando un calendario electoral anticipado. Y dicen otros, los de las filas populares, que nanay. Que marzo de 2026 es un buen mes. Que hay argumentario para rato.