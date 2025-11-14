El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El río Carrión a su paso por la localidad palentina de Triollo. Saihduero

Castilla y León

La CHD mantiene activos doce avisos hidrológicos por crecidas en los ríos

León es la provincia en la que se encuentran la mayor parte de esas alertas

E. N.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:04

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activos a primera hora de este viernes doce avisos hidrológicos, todos ellos en amarillo, por el crecimiento del caudal de ocho ríos, en cinco provincias, a causa de la borrasca Claudia, que azota desde este jueves y hasta el domingo la Península, según los datos del Sistema Automático de Información del Duero (SAIH) recogidos por Ical.

Solo el Bernesga y el Curueño, en la provincia de León, tienen tendencia a crecer en las próximas horas, mientras que el resto, o bien se mantienen estables o en ligero descenso.

Así, León es la provincia en la que se encuentran la mayor parte de estos avisos. El río Bernesga cuenta con cuatro puntos en aviso amarillo, a su paso por los puntos de control ubicados en Villamanín, León y Alija de la Ribera, donde se mantiene estable, así como en Cascantes, donde va al alza, con 77 metros cúbicos por segundo.

También el río Curueño, en esta misma provincia, cuenta con dos puntos en aviso, en Caldas de Nocedo y Tolibia de Abajo (estables). En León, además, se encuentran en aviso el río Porma, en la localidad de Secos, y el Yuso, en Boca de Huérgano.

Además, el río Águeda, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), baja con un caudal de 204,69 metros cúbicos por segundo, pero a la baja; el Carrión, en Triollo (Palencia), con 81 metros cúbicos; el Tera, en Puebla de Sanabria (Zamora), con 172,3; y el Tormes, en El Barco de Ávila (Ávila), con 425,73 metros cúbicos por segundo.

