CCOO pide «soluciones» a Educación para mejorar las condiciones del profesorado de la concertada

El Norte Valladolid Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

CC OO ha pedido este viernes «soluciones» a la Consejería de Educación para mejorar las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada. En la reunión participaron José Antonio Alegre e Iván Pastrián, secretario general y secretario de enseñanza privada y servicios socioeducativos de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León (FECCOOCYL), donde trasladaron dos de las principales reivindicaciones del profesorado de los centros concertados de la comunidad.

Por un lado está la posibilidad de reducción de una hora de carga lectiva para el personal docente mayor de 58 años, tal y como contempla el convenio colectivo de aplicación en el sector, pero que en el mismo se recoge que tiene que ser financiado por la comunidad autónoma correspondiente, apuntan desde la organización sindical. «Esta realidad es algo que la propia Junta tiene presente, puesto que en la reciente ORDEN EDU/1058/2025 por la que se da publicidad al Acuerdo de 22 de septiembre de 2025, de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León se contempla la histórica reivindicación que se ha trabajado desde CC OO para la reducción de jornada para mayores de 55 años en centros públicos», apuntan desde el sindicato.

Esto último, según confirmaron diferentes asociaciones sindicales de la comunidad se comenzará a tratar en octubre, cuando también se hablará de la compensación de la labor de la tutoría. Además, esta semana, Educación y los cinco sindicatos suscribieron un acuerdo para mejorar las condiciones laborales del profesorado, entre ellas una subida de sueldo para seis mil docentes con más de veinte años de antigüedad en la comunidad.

CC OO defiende que los años de docencia exigen un elevado nivel de energía física y mental que se puede ver mermada con el paso del tiempo

CC OO también defiende que si bien la experiencia acumulada por el personal docente a lo largo de su carrera es un «valor esencial» para el sistema educativo, también es «evidente» que el desempeño de la labor docente exige un elevado nivel de energía física y mental que se puede ver mermada con el paso del tiempo. Esto puede provocar problemas de salud físicos y mentales que conlleven situaciones de incapacidad temporal y provoquen una falta de estabilidad en los equipos docentes de los centros, con la consiguiente repercusión en la calidad de la enseñanza impartida.

Otra de las cuestiones relevantes para el sindicato y que se dio traslado en la reunión es la necesidad de mejorar las condiciones del complemento adicional compensatorio que recibe el personal docente que no ha podido optar al complemento de carrera profesional por haber cobrado ya la paga extra por antigüedad en la empresa. La FECCOOCYL ha trasladado a la Consejería que el personal que recibe este complemento, en la cuantía que está fijado, implica que a lo largo de su vida laboral va recibir una remuneración inferior a la que reciben quienes sí han podido acogerse al complemento de carrera profesional, por lo que «urge» tomar medidas que eviten esta situación de disparidad de condiciones salariales para quienes desempeñan un mismo trabajo.

El sindicato seguirá trabajando por la mejora de las condiciones del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, independientemente de su categoría o de la titularidad del centro, como ha quedado más que demostrado a lo largo del tiempo.