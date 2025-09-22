El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La consejera de Educación, Rocío Lucas (tercera por la izquierda), junto a los representantes sindicales. Ical

Aprobada una subida de sueldo para 6.000 docentes con más de veinte años de antigüedad en Castilla y León

Educación y los cinco sindicatos de la enseñanza suscriben un acuerdo para mejorar las condiciones laborales del profesorado

E. N.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:59

La Junta de Castilla y León los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación (Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CC OO) han suscrito este lunes en Valladolid un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales del profesorado en la comunidad. El texto, con aplicación desde el pasado 1 de septiembre, recoge medidas de carácter retributivo como el aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios, a los docentes con más de 20 años de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal, que irán de 1.050 a 2.100 euros anuales.

Por su parte, el profesorado itinerante del medio rural verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. Además, los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA) verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El acuerdo recoge también, la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia. Otro de los aspectos que se refuerza es la mejora de la atención a la diversidad. En concreto, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina la mitad ya este curso y, el resto, el curso 2026-2027, informa Ical.

