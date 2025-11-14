El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, este viernes. Campillo/Ical

Castilla y León no registra ningún nuevo foco de gripe aviar desde hace un mes

La Junta llama a «estar vigilantes» ante un contexto de «alta migración de aves silvestre» y «bajada de temperaturas»

E. N.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, aseguró este viernes que Castilla y León lleva prácticamente un mes sin declarar ningún nuevo foco de gripe aviar, aunque a pesar de ello hay que «estar vigilantes» en un momento como el actual, «con una alta migración de aves silvestres hacia el sur», lo que, «combinado con la bajada de temperaturas», hace que exista «un mayor riesgo de transmisión».

En este sentido, González Corral trasladó que la Consejería trabaja con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer medidas que «minimicen al máximo el riesgo de transmisión», entre las que se encuentra el confinamiento de aves. Para ello, el Gobierno autonómico ha mantenido distintas reuniones con el sector desde que se detectó el primer foco para «trasladar la importancia de seguir las normas de bioseguridad».

«Todas las medidas buscan minimizar el riesgo para poder tener un sector avícola como el que hay, con una importancia fundamental en Castilla y León», remarcó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, quien afirmó que todas las Consejería trabajan en coordinación para «analizar los posibles casos que se pueden detectar en aves silvestres». No obstante, María González Corral puntualizó que la situación actual «ya se ha dado otros años», ya que el pasado año «se produjo una situación similar».

