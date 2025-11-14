Los expertos minimizan el riesgo del salto a humanos de virus de gripe aviar

En plena crisis ganadera y sanitaria de focos de gripe aviar y con las autoridades endureciendo las medidas de cría y restringiendo la movilidad territorial ... de animales de granjas profesionales y gallineros domésticos, los expertos señalan que la acometida de estos virus aviares a humanos es algo extraordinario. Y más aún que se produzca una cadena de transmisión entre humanos si se llega a dar esa situación de un posible contagio individual. «El salto de virus aviares a personas no es una evolución que pueda ocurrir fácilmente», precisa José María Eiros Bouza, que es catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina vallisoletana y director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, uno de los tres reconocidos por la Organización Mundial de la Salud en España para el estudio, la vigilancia e investigación de los virus gripales.

Esa llamada a la calma se lanzó también desde el primer momento por parte del Colegio de Veterinarios de Valladolid tras la declaración de brotes en explotaciones de gallinas ponedoras de la provincia. «La infección se produce tras exponerse reiteradamente a ambientes contaminados por las aves y sus deyecciones. Por otro lado, no hay evidencias científicas de que el virus se transmita al hombre por el consumo de carne de ave o huevos cocinados, pero debe evitarse el contacto con aves con síntomas o muertas o con el medio contaminado por ellas», trasladó Rufino Álamo, presidente de esta organización colegial, ya a finales de septiembre.

Una investigación del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid constató que vacunas convencionales de la gripe protegen frente al riesgo del virus aviar

Eiros Bouza explica que los virus de la gripe aviar y de la humana portan antígenos de diferentes linajes. Circulan en paralelo. El catedrático en Microbiología, que es también jefe del servicio de esta especialidad en el Hospital Universitario Río Hortega, señala que el virus detectado en la explotaciones avícolas, el H5N1, es un patógeno que afecta a animales, que rara vez se detecta en humanos y «más inusual aún» es un escenario de transmisión entre personas. Sí es cierto que las cepas que infectan a las aves han hecho un recorrido en los últimos años en el que han afrontado cambios en el genoma que facilitan el salto a otros animales, con contagios a personas que son «infinitamente inusuales» cuando estos afectados han entrado en contacto directo con los animales infectados. Las autoridades de Estados Unidos, donde el virus de gripe aviar logró en 2024 saltar a animales salvajes y reses, contabilizaron 66 casos en humanos a finales del año pasado.

«La gripe aviar es un problema eminentemente veterinario, no humano, y las medidas adoptadas son razonables», ha asegurado también Juan José Badiola, catedrático emérito de Salud Animal y que fue uno de los expertos del comité científico y veterinario con el que España afrontó entre 1988 y 1997 el mal de las vacas locas, como coloquialmente se denominó a la encefalopatía espongiforme bovina (EBB). En declaraciones informativas, el experto ha circunscrito la detección de nuevos focos a las próximas dos o tres semanas, un vaticinio fundamentado en que sitúa el origen de los contagios en el contacto con aves silvestres que están en plena migración entre el norte de Europa y África. Avanzado noviembre, estas especies habrán dejado de sobrevolar la península ibérica.

Redes de vigilancia potentes

Los focos de gripe aviar detectados en explotaciones avícolas, con una concentración en torno a la localidad vallisoletana de Olmedo que ha obligado a sacrificar e incinerar a más de dos millones de pollos y gallinas ponedoras, se producen en un contexto de redes de vigilancia potentes, con protocolos de actuación asentados tanto en sanidad animal como en salud pública. «Las redes de vigilancia en Castilla y León son de probada trayectoria y solvencia», destaca el doctor Eiros.

Los virus de gripe que están circulando en este momento son ese H5N1, que se circunscribe al ámbito animal, particulamente a las aves. «No es un virus que infecte a humanos», reitera el director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid. En paralelo hay presencia de dos virus que provocan gripe en personas, de tipo B y de «poca actividad» y de tipo A. En el genotipado y control de esos agentes infecciosos trabajan los profesionales del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid.

Los focos en granjas de aves refuerzan la recomendación de vacunar frente a la gripe a trabajadores de explotaciones y mataderos

La posible afectación de un virus aviar a personas, por inusual que sea en este momento, y la posibilidad de que se articule una cadena de transmisión entre humanos es un escenario de investigación en el que han trabajado desde este centro nacional. Con noticias alentadoras. Ese trabajo, que investigadores de Valladolid desarrollaron junto con expertos del Centro de Investigación de Sanidad Animal del CSIC ubicado en la localidad madrileña de Algete y especialistas estadounidenses de Texas y egipcios de Guiza, concluyó con la constatación de que las vacunas anuales frente a la gripe estacional generan una primera barrera de protección defensiva de anticuerpos frente a ese virus H5N1 que lleva años ensayando el salto de las aves a los humanos, aún sin éxito.

«Ante la emergencia de una eventual pandemia de gripe diseñamos un estudio para virus que son candidatos y constatado que cuando se pone la vacuna estacional a una persona, esta no solamente desarrolla una respuesta monotípica frente a ese antígeno concreto, también puede reconocer a otros que en este momento se mueven entre animales, pero que pueden llegar un día a los humanos», concretó José María Eiros sobre esa investigación para la que fue clave la seroteca de personas vacunadas que custodia el Centro Nacional de la Gripe de Valladolid.

«La lectura que hacemos es que tenemos una herramienta que incluso antes de que salgan vacunas de gripe aviar, que ya hay alguna en el mercado pero que tendrán que adaptarse para el virus exacto si alguna vez se vuelve pandémico, puede ser útil», explicaba sobre el estudio Iván Sanz Muñoz, responsable científico y de vigilancia virológica del Centro Nacional de la Gripe vallisoletano. Esa herramienta que articularía el primer dique de contención son las vacunas estacionales, las que se están inyectando en este momento dentro de la campaña de prevención de las infecciones respiratorias agudas que se concentran en el otoño y el invierno.

Esa conclusión con la que culmina la investigación afianza la llamada a los trabajadores de granjas avícolas y de mataderos para que no dejen pasar la oportunidad de vacunarse frente a la gripe convencional. Son personas que están incluidas en el grupo de población diana de vacunación preferente en la campaña que se desarrolla en estos momentos, pero cuyo perfil pasa más desapercibido que otros como el de los mayores, las embarazadas, los niños de hasta 8 años o pacientes cuya situación de salud les hace vulnerables ante una infección gripal. Las personas que están en contacto con ganado, preferentemente con aves, se incluyen también en esa bolsa de población diana que puede vacunarse desde mediados de octubre.