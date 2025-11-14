El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de una granja de aves, en la foto de detalle, el doctor José María Eiros. R. Jiménez- E. T.-EFE

Los expertos minimizan el riesgo del salto a humanos de virus de gripe aviar

«No es algo que pueda ocurrir fácilmente», asegura José María Eiros, catedrático de Microbiología y director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

En plena crisis ganadera y sanitaria de focos de gripe aviar y con las autoridades endureciendo las medidas de cría y restringiendo la movilidad territorial ... de animales de granjas profesionales y gallineros domésticos, los expertos señalan que la acometida de estos virus aviares a humanos es algo extraordinario. Y más aún que se produzca una cadena de transmisión entre humanos si se llega a dar esa situación de un posible contagio individual. «El salto de virus aviares a personas no es una evolución que pueda ocurrir fácilmente», precisa José María Eiros Bouza, que es catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina vallisoletana y director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid, uno de los tres reconocidos por la Organización Mundial de la Salud en España para el estudio, la vigilancia e investigación de los virus gripales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  2. 2

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  3. 3 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  4. 4

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  7. 7

    El Estrella Michelin Trigo toma el Herreriano: «Habrá oferta para atraer nuevos clientes»
  8. 8 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  9. 9 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  10. 10

    El dominicano que intenta recuperar la custodia de su hija: «Siempre he seguido las directrices de Servicios Sociales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los expertos minimizan el riesgo del salto a humanos de virus de gripe aviar

Los expertos minimizan el riesgo del salto a humanos de virus de gripe aviar