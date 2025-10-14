El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vacas en una explotación ganadera de la provincia de Segovia, en una imagen de archivo. Antonio de Torre

Castilla y León recibe 1,92 millones para controlar y erradicar la tuberculosis bovina

Con esta aportación se pretende «compensar la falta de cofinanciación europea»

E. N.

Martes, 14 de octubre 2025, 14:33

Comenta

Castilla y León recibirá 1,92 millones de euros para el desarrollo del programa para el control y erradicación de la tuberculosis bovina. Con esta partida se pretende «compensar la falta de cofinanciación europea», tal y como aprobó este martes el Consejo de Ministros y recogió Ical.

En conjunto, el Gobierno autoriza el reparto entre las comunidades autónomas de 7,4 millones de euros para sanidad animal, la mayor parte de los fondos, 7,1 millones, para luchar contra la tuberculosis bovina. La territorialización deberá ser aprobada en Conferencia Sectorial.

El objetivo de esta línea es el apoyo a la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.

El importe restante a nivel nacional hasta alcanzar los 7,4 millones, es decir, 205.916,48 euros, se destina a Aragón y Baleares, las dos comunidades en las que este año se ha detectado la aparición de un nuevo serotipo de lengua azul. Se emplearán en la adquisición de vacunas.

