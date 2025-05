Los ganaderos piden un cambio en el Plan de erradicación de la tuberculosis

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 1 de mayo 2025, 21:18 Comenta Compartir

El Plan Nacional que lucha contra la Tuberculosis Bovina no alcanza su objetivo de erradicación en Castilla y León, y necesita un «cambio de enfoque» y una «reestructuración». Así lo trasladan desde la Plataforma Pecuaria Bovina tras realizar un encuentro a nivel nacional donde ganaderos de las provincias de Ávila, Salamanca, Soria y Zamora, pusieron en común sus experiencias con profesionales de otros puntos de España. El trabajo se centró en la efectividad del programa nacional y se constaron «una serie de conclusiones que resultaron sorprendentemente coincidentes en todo el territorio nacional, resultados que no están vinculados al estatus sanitario de cada zona, sino a una visión compartida sobre la problemática y el enfoque del actual programa», según trasladan desde el colectivo. En esta línea, los ganaderos consideran que la «declaración de zona indemne sin conseguir la erradicación, aplica unas durísimas medidas que suponen un grave peligro para la continuidad de las explotaciones, sin existir un riesgo epidemiológico que así lo justifique». Asimismo, los profesionales de la ganadería defienden que «las pruebas diagnósticas empleadas fueron una gran herramienta en tiempos pasados, pero actualmente, con bajos niveles de prevalencia, no consiguen el objetivo de la erradicación con el enfoque y las circunstancias reales del campo. Desde el colectivo ganadero, además, reivindican la participación activa de representantes del sector en la redacción de las medidas de la lucha contra la tuberculosis bovina. En este sentido ven que es un factor «indispensable», ya que «evidentemente es parte implicada y no parece coherente el no tomar en consideración la opinión de la parte que conoce a fondo las ganaderías, los entornos en los que se encuentran y con dilatada experiencia en campañas de saneamiento». A mayores, critican «la alta presión de las administraciones», tratando la tuberculosis bovina con un enfoque «más basado en un juego estadístico que en un tratamiento real de la epidemiología, generando un agravio a la viabilidad de las explotaciones, sin estar justificado, ante la probada imposibilidad de conseguir el objetivo de la erradicación, con un riesgo zoonótico muy bajo para el ser humano en los niveles de prevalencia alcanzados».

Para seguir avanzando en un posicionamiento común y una propuesta de mejora de la estrategia, la Plataforma ha organizado una jornada técnica que se celebrará el próximo 19 de mayo en Salamanca, y que contará con la participación de expertos, técnicos y representantes del sector. El evento será de carácter presencial y estará abierto a ganaderos y profesionales.

