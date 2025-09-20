La detección de nuevos focos de enfermedad preocupa a los ganaderos segovianos

La ganadería segoviana atraviesa una situación complicada por la subida de los costes de producción y la incertidumbre económica internacional, a lo que ahora se ... suma la detección de nuevos focos de enfermedad debido a la proliferación de casos de lengua azul o tuberculosis. Aunque por el momento no hay constancia de brotes de gripe aviar en la provincia, las organizaciones agrarias insisten en la importancia de extremar precauciones. «Tenemos un futuro bastante complicado», asume la Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL Segovia, César Acebes, en relación a estos problemas sanitarios que pueden poner en peligro la rentabilidad de las explotaciones.

«Hay problemas que ya se vienen arrastrando desde lejos y otros que son nuevos», especifica el integrante de la directiva de UCCL y responsable del Grupo Asesor Agrario, Amador Álvarez. Una de las enfermedades que más tiempo llevan combatiendo los ganaderos segovianos es la tuberculosis bovina. «Es endémica aquí en nuestra zona y es muy difícil de erradicar, pues afecta mayoritariamente al vacuno que está en extensivo y la fauna salvaje se convierte en un vector de transmisión», sostiene. En ese sentido, la entidad agraria es partidaria de «tenerla bajo control» y solicita a la Administración la modificación de los protocolos. A día de hoy, si salen casos positivos en una explotación, «hay que sacrificarlos, lo que supone un daño económico», esgrime Álvarez.

Los ganaderos muestran su preocupación por la reciente detección de focos de lengua azul, que afecta al ganado bovino pero sobre todo al ovino. «Últimamente no habíamos tenido problemas», pero todo ha cambiado estas semanas. A comienzos de septiembre se han registrado varios brotes de esta enfermedad en la provincia, los cuales se concentran en el término municipal de Santo Tomé del Puerto, donde se han identificado los serotipos 3 y 8. «Nosotros estamos recomendando la vacunación, pues es mejor prevenir que curar. Las bajas por esta enfermedad son muy elevadas y, en consecuencia, el perjuicio económico también es muy grande», defiende UCCL Segovia.

Por el momento, la provincia se encuentra libre de gripe aviar, aunque «es un problema que está ahí». La mayoría de los casos se están observando en el sur de España, tanto en corrales domésticos como en as aves silvestres. «Nos preocupa porque, cuando la enfermedad salta a una explotación extensiva, los ganaderos están obligados a sacrificar a todos los animales y se pone en alerta a las granjas situadas en un radio de diez kilómetros», remarca Álvarez.