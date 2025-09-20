El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre administra una vacuna contra la lengua azul a una oveja. Mikel Fraile

La detección de nuevos focos de enfermedad preocupa a los ganaderos segovianos

Las granjas extreman las precauciones por la proliferación de casos de lengua azul, gripe aviar y tuberculosis bovina

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:51

La ganadería segoviana atraviesa una situación complicada por la subida de los costes de producción y la incertidumbre económica internacional, a lo que ahora se ... suma la detección de nuevos focos de enfermedad debido a la proliferación de casos de lengua azul o tuberculosis. Aunque por el momento no hay constancia de brotes de gripe aviar en la provincia, las organizaciones agrarias insisten en la importancia de extremar precauciones. «Tenemos un futuro bastante complicado», asume la Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL Segovia, César Acebes, en relación a estos problemas sanitarios que pueden poner en peligro la rentabilidad de las explotaciones.

