Compras en un centro comercial de Valladolid durante un domingo de apertura autorizada para el comercio. Carlos Espeso

Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

El Bocyl recoge este jueves la orden por la que se establece el calendario, que se compone de diez días repartidos a lo largo del año

E. N.

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:04

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este jueves la orden por la que se establece el calendario de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos comerciales en la Comunidad durante el año 2026, que se fijaron en un total de diez.

Dichas fechas ya fueron conocidas el pasado 1 de octubre durante la celebración del Consejo de Comercio de Castilla y León, órgano que dio luz verde hoy al calendario, con el 4 y el 11 de enero (Navidad y el inicio de las rebajas de invierno); el 2 de abril (Jueves Santo); 28 de junio y el 5 de julio (inicio del periodo de rebajas estival); 15 de agosto (sábado); y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre (campaña de Navidad).

El Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Comercio de Castilla y León, señala en su artículo 6 que los domingos y días festivos de apertura autorizada serán fijados anualmente mediante Orden de la Consejería competente en materia de comercio en un número no inferior a diez, de acuerdo con el procedimiento y criterios marcados en ese artículo.

Se establece igualmente que en la elaboración del calendario se atenderá de forma prioritaria al atractivo comercial de esos días para los consumidores.

