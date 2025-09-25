La Junta «flexibiliza» la Ley de Comercio para autorizar la apertura en festivo Esta modificación evita que los comercios encadenen tres días de cierre consecutivos

El Norte Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves «flexibilizar» la Ley de Comercio a través de la modificación del decreto que la desarrolla para autorizar la apertura en festivos y evitar así que los comercios encadenen tres días de cierre consecutivos.

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde ha insistido en que la principal novedad de esta modificación es la «flexibilización» de la apertura comercial en domingos y festivos para evitar que los establecimientos permanezcan cerrados durante tres días consecutivos, según informa Europa Press.

Esta adaptación normativa permitirá autorizar de forma excepcional la apertura en otro festivo distinto al fijado en el calendario general cuando, como consecuencia de una festividad local, se acumulen tres o más días de cierre continuado, o dos si uno de ellos es sábado. En este último caso se priorizará la apertura en sábado, dado que ofrece una mayor capacidad de atracción comercial.

Asimismo, se permitirá la apertura dominical en municipios con tradición comercial histórica, como aquellos con ferias de larga trayectoria, con carácter voluntario para los establecimientos y compensada con el cierre de un día laborable.estandarNoNoLa Junta secunda el mensaje del rey Felipe ante la ONU y pide que acabe ya la «clara masacre» en Gaza.

La norma actualiza además la definición de tiendas de conveniencia, que deberán tener una superficie igual o inferior a 500 metros cuadrados, apertura mínima de 18 horas al día y una oferta alimentaria que no podrá superar el 50 por ciento del surtido ni ocupar más del 55 por ciento del espacio de venta. Estos establecimientos dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos.

El objetivo de la normativa, según Fernández Carriedo, «es adaptarla a los nuevos hábitos de consumo y a la realidad económica, social y tecnológica de la Comunidad».

El Decreto aprobado incluye también cambios en materia de ventas en promoción, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica y reforzar la protección al consumidor. Entre las novedades, se clarifica el concepto de «precio anterior» en las rebajas, se refuerza la obligatoriedad de que los artículos rebajados se hubieran ofertado previamente en el mismo establecimiento y se prohíbe la venta en rebajas de productos de primera puesta en el mercado o adquiridos expresamente para ser vendidos a precio inferior.

En materia de planificación, la Administración autonómica publicará con antelación el calendario de domingos y festivos de apertura autorizada, antes del 31 de octubre del año anterior, y amplía hasta el 15 de enero el plazo para solicitar aperturas excepcionales. Asimismo, simplifica la tramitación para declarar una Zona de Gran Afluencia Turística, que podrá contar con horarios más flexibles y cuya declaración tendrá, con carácter general, vigencia indefinida.

Carriedo ha insistido e que la elaboración del decreto se ha realizado con la máxima transparencia y participación, para lo que se ha sometido su redacción a consulta pública, trámite de audiencia e información pública, y se han analizado las aportaciones de las asociaciones más representativas del sector comercial, las cámaras de comercio y el Consejo de Comercio.