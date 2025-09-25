El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernández Carriedo durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno. Ical

La Junta secunda el mensaje del rey Felipe ante la ONU y pide que acabe ya la «clara masacre» en Gaza

Fernández Carriedo quita importancia a las «palabras» e insiste en que se deben adoptar medidas para que «cuanto antes» cese la ofensiva israelí

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:57

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que la «clara masacre» de Israel sobre la franja de Gaza «tiene que parar ya», parafraseando el discurso del rey Felipe VI ayer en Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York. «Nos encontramos muy identificados con lo que Su Majestad el Rey dijo», señaló para añadir que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda las palabras del jefe del Estado.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró este jueves que el Gobierno de Israel está causando un «perjuicio enorme» a la población de Gaza por el corte en el suministro de alimentos, pero también por ordenar el desplazamiento de los civiles. Sin embargo, más allá de calificativos, abogó por «buscar» aquello que une a todas las partes, aunque lamentó que haya políticos que tengan «interés» en subrayar la «diferencia».

«Tenemos que hacer el esfuerzo de estar unidos lo más posible», afirmó el portavoz de la Junta puesto que argumentó en una circunstancia de este tipo, que evitó calificar de «genocidio» como señala el Gobierno y algunos partidos de la izquierda, se debe evitar las diferencias y apostar por la «unión» para conseguir que «pare cuanto antes« y que cesen las operaciones de ejército israelí.

Para ello, el portavoz de la Junta abogó por utilizar «no sólo las palabras», sino los instrumentos que resulten «más eficaces», algo que señaló corresponde a la comunidad internacional. Fernández Carriedo volvió a fijar posición sobre este conflicto después de que el rey lanzara un mensaje directo a Israel, un «pueblo hermano». «Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya está masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de la historia», subrayó Felipe VI en su intervención.

