Castilla y León cuenta con 1.123 plazas de secretario para los 2.000 pueblos que la necesitan La Junta reclama al Estado la provisión de más puestos para un trabajo que cuenta con más del cuarenta por ciento de interinidad

Sábado, 8 de noviembre 2025

El consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, ha alertado este sábado del «gran déficit» que sufren los pequeños ayuntamientos de Castilla y León de secretarios-interventores y ha reclamado al Estado que haga «todo lo posible» por «promocionar» estas oposiciones, para que «nuestros jóvenes estudiantes, al acabar sus carreras, sobre todo de Derecho o de Económicas, pudieran tener la inquietud por acceder a este tipo de trabajos».

González Gago dejó claro que uno de los «principales problemas» que sufren los municipios es precisamente la falta de secretarios cuando es «un puesto de obligada existencia, de obligada cobertura y además es un alto funcionario dentro de la corporación local». Precisó que de los 2.248 municipios de la Comunidad, más de 2.000 tienen menos de 1.000 habitantes, y «en todos ellos necesariamente por ley tienen que contar con este puesto de habilitación nacional para poder funcionar». En este sentido, concretó que en la actualidad hay sólo 1.112 puestos habilitados nacionales de secretarios, con un 42% de interinidad, con servicio compartido en muchos casos entre varios ayuntamientos.

Luis Miguel González Gago inauguró en la Facultad de Derechos de la Universidad de Valladolid (UVA) la segunda edición del curso de formación para el acceso a la bolsa de interinos para este puesto, que impulsa el Gobierno regional, con 1.100 participantes de toda la comunidad.

Gago remarcó el «esfuerzo» desarrollado por la Junta por descentralizar el proceso de bolsa en las nueve capitales de provincia, y denunció que la última convocatoria extraordinaria de plazas fijas del Estado, se celebró exclusivamente en Madrid, para exigir el Gobierno que «tenga sensibilidad con las necesidades de nuestro mundo local y con la inquietud de las personas que quieran acceder a la bolsa y que por lo tanto al menos programe el desarrollo de esos ejercicios de oposición en una ciudad de Castilla y León».

El consejero de la Presidencia incidió en que el único objetivo del Ejecutivo regional con estos cursos es dotar de «estabilidad» en el funcionamiento a las corporaciones locales y «también generar ese espíritu de servicio público que pueden tener muchas de estas personas que de momento entran temporales e interinas en la bolsa y que en un futuro puedan acceder a esa oposición del Estado de carrera».

Luis Miguel González Gago se congratuló del éxito de esta medida adoptada por la Comunidad, y concretó que la última bolsa permitió atender a 400 solicitudes municipales que precisaron temporalmente un funcionario interino, de tal manera que más de 700 ayuntamientos se han visto directamente beneficiados por esta bolsa de interinos. El proceso consiste en hacer el curso y una vez pasado realizar un examen para, a partir de ahí, acceder a la bolsa de empleo por «el orden lógicamente de puntuación que tenga cada uno».

«Por lo tanto este curso que hacemos para el acceso a la bolsa, es muy necesario en nuestro mundo local. Si no estuviera esta figura, no se pueden aprobar los presupuestos; no se pueden desarrollar los pagos en los municipios, se bloquean los expedientes, en definitiva se genera inseguridad jurídica en el funcionamiento de las corporaciones locales», dibujó.

González Gago comentó sobre el curso que hoy comienza en toda la Comunidad, que tendrá una duración de 16 semanas, con 130 horas de formación especializada, sobre todo el régimen jurídico y económico local. El consejero comentó que se trata de un curso mixto, presencial los sábados por la mañana, y también online a través de una plataforma tecnológica elaborada con la Universidad de Burgos. En la cita presencial de hoy en Valladolid se congregaron 223 personas.

Luis Miguel González Gago remarcó asimismo que el curso de formación está impartido por profesores especializados en el régimen jurídico y económico de las corporaciones locales, funcionarios de habilitación nacional, de alta graduación y alta experiencia.

El consejero reseñó que estos cursos se regularon en un decreto en 2022, cuando Castilla y León, se convirtió en la primera autonomía en buscar esa formación para pasar a pertenecer a una bolsa de interinos, de la que luego tiran los ayuntamientos cuando se jubila el funcionario de carrera o el puesto está vacante por ausencia o enfermedad.

González Gago expuso también que introdujeron mejoras en esta segunda edición tras escuchar las demandas de las entidades locales, el profesorado y los alumnos, y aumentaron el número de horas lectivas de 100 a 130. Asimismo, constató que se pasó a sábado porque muchos de los alumnos querían compatibilizar el curso con sus puestos de trabajo; junto a «una serie de mejoras en las aulas» para dar la formación, inofrma Ical.