La caída de la red informática de Itevelesa impide pasar la ITV a los conductores

Un problema informático impide operar a las estaciones de la red de Itevelesa en Castilla y León este viernes, lo que está obligando a buscar una fecha alternativa para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los numerosos conductores que acuden con cita previa a las 33 estaciones que tiene la empresa en la comunidad autónoma.

Según han informado fuentes de la compañía, la caída de la red del Grupo Itevelesa se detectó a primera hora de esta mañana y se está trabajando para intentar solucionar la incidencia lo antes posible. Puesto que la página web tampoco funciona con normalidad, los afectados pueden llamar al teléfono de atención al cliente 983 089 090 o al 91 640 40 36, donde sí tienen la posibilidad de programar y modificar las citas.

La empresa, fundada en 1982, desembarcó en la región en 1985, con la apertura de su primera estación en Palencia. En esta ciudad tiene dos sedes, a las que se suman otras dos estaciones en Valladolid capital (en los polígonos de Argales y San Cristóbal), dos más en Burgos y dos en Soria. En Ávila dispone de tres, las mismas que en Zamora, mientras que en León tiene cinco, al igual que en Salamanca.

Más de 50 millones de facturación

Este conglomerado empresarial dedicado a las inspecciones y la certificación, que está dirigido por Jesús García Gil desde 2018, facturó una cantidad superior a los 120 millones de euros en el conjunto de España el año pasado, de los que algo más de 50 millones corresponden a los 33 puntos de atención de Itevelesa en Castilla y León.

Cabe recordar que tener la ITV en vigor es obligatorio para poder circular por cualquier vía pública. No disponer de este documento, que se obtiene tras pasar satisfactoriamente la revisión en una estación autorizada, implica una multa de Tráfico que oscila entre los 200 y los 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

