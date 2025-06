«No podemos tener una legislación que sea laxa ante el incumplimiento»

Andrea Díez Madrid Domingo, 8 de junio 2025, 09:15 Comenta Compartir

El Grupo Itevelesa comenzó a operar en Castilla y León tres años después de su fundación en mayo de 1982 con la apertura de su primera estación operativa en Palencia, en abril de 1985. Desde 2018, Jesús García Gil ocupa la dirección general de este grupo de inspecciones y certificación que en 2024 facturó por encima de los 120 millones de euros a nivel nacional.

–Se cumplen cuarenta años de la obligatoriedad de la ITV en España y en el caso de Castilla y León es la Administración autonómica la que fija las tarifas. ¿Conforme con el funcionamiento del sistema?

–La ITV está delegada a las comunidades autónomas con regímenes de concesión, autorización y liberalizado. Hay ocho comunidades en concesión, tres en autorización y solo tres en régimen liberalizado, pero además hay otras cinco comunidades en las que la ITV la desarrolla una empresa pública como en el caso de Valencia, Asturias y Andalucía o bien es mixta (público-privado) como Extremadura y Baleares. La mayoría optan por la concesión porque permite a la compañía la mejor planificación de las inversiones necesarias y desde el punto de vista de la Administración tiene un grado de intervención y participación que otros regímenes limitan.

–¿Qué opina de la liberalización de este sector?

–Para la ITV en España tal y como está regulada, el mejor régimen operativo es una concesión o una autorización limitada. La dispersión geográfica en Castilla y León es un elemento absolutamente contrario a la liberalización, lo hemos hablado con la Junta de Castilla y León en multitud de ocasiones y nunca han manifestado una intención de hacer un servicio liberalizado. Esto es un servicio público y consiste en que el ciudadano tenga un servicio de ITV cómodo. Una concesión como la de Castilla y León permite que haya una ITV en Salas de los Infantes, Almazán o Herrera de Pisuerga... en ubicaciones en las que geográficamente no hay una gran densidad de población, pero hay un servicio que se presta.

–Son un grupo con presencia nacional. ¿Qué peso tiene Castilla y León en la facturación?

–Nosotros nos dedicamos a inspección y certificación de todo tipo. Somos una entidad colaboradora de la Administración. La parte de vehículos representa un 85% de la facturación global pero también realizamos inspecciones y metrología de otros sectores como industria e infraestructura o medio ambiente. En 2024 facturamos por encima de los 120 millones de euros a nivel nacional y superando ligeramente, los 50 millones en Castilla y León.

–¿Y cómo se gestiona la relación con el usuario que ve la ITV como una tasa más a pagar?

–Esta cuestión ha sido un defecto de comunicación histórico del sector. Los que venimos de fuera de este sector entendemos que se interprete como un 'rollo', pero la ITV es la prueba más barata y más efectiva para determinar si un vehículo está en las condiciones mínimas de seguridad para circular y si a nivel de emisiones cumple con la normativa. Las estaciones de ITV hacen la inspección según el procedimiento que marca el Ministerio, que es quien define el proceso de inspección y está armonizado en España y en Europa.

–¿Y en cuanto a las tarifas?

–Pasamos la ITV cada año o cada dos años y la tarifa media en España está en 40-42 euros. Son 40 euros al año o cada dos para comprobar la seguridad del vehículo y las emisiones al medio ambiente. Es un importe lo suficientemente ajustado como para que no altere la economía de ninguna familia.

–¿Y qué dice cuando escucha que es caro?

–Invertimos como Grupo cuatro millones de euros anuales en mantenimiento de las instalaciones, equipos, reparaciones... En Castilla y León, por volumen es algo más de la mitad sin contar el personal que son más de 550 trabajadores entre inspectores, administrativos e ingenieros. Con cada vehículo estamos entre 20 y 50 minutos, dependiendo, así que, si se hace el cálculo de precio-horario, me parece que cuarenta euros es un precio muy equilibrado para el servicio que se da.

–¿Cuántas estaciones tiene el Grupo Itevelesa en Castilla y León?

–Hay cuarenta y una estaciones fijas de las que treinta y tres corresponden al Grupo Itevelesa. Además de la dispersión geográfica hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población de forma que se planteó una red que permitiera al usurario tener una estación a menos de treinta kilómetros. Además, en Castilla y León ofrecemos un servicio, creo que puntero a nivel nacional, con las unidades móviles agrícolas y de ciclomotores; vamos a tres mil ochenta y tres emplazamientos cada año. Y si tenemos que ir una segunda vez no tiene coste para el usuario.

–¿Existe absentismo a la hora de pasar la ITV?

–El incumplimiento a la ITV en España históricamente ha estado en torno al 20-25%. Esto significa que uno de cada cuatro coches que circulan o uno de cada cinco no tiene la ITV pasada. El problema es que la mayoría de los que no la tienen no van porque saben que no la pasarían. En España la multa está en torno a los 200 euros y no hay penalización de puntos por lo que hay quienes prefieren arriesgarse. No podemos tener una legislación que sea laxa ante el incumplimiento. Es una discusión abierta con el Ministerio de Industria y Turismo.

–¿Y cuál sería el porcentaje de vehículos que no la pasan?

–El índice de desfavorables o de rechazo está también en torno al 20-25%, dependiendo de las comunidades autónomas. Pero dentro de los vehículos que no van a pasar la ITV el índice de rechazado está en el 50-60%. A raíz de la covid la gente se ha relajado y hemos tenido épocas en las que el incumplimiento de la ITV ha subido hasta el 35-40%, ahora parece que se ha moderado, pero estamos en el 30-32%.

–¿Cuáles son las causas más frecuentes para suspender la revisión de la ITV?

–En Castilla y León hay un parque de vehículos envejecido así que el mantenimiento es importante. Si en España hay un 48% de vehículos de más de 15 años aquí sube hasta el 56%. Un vehículo mal mantenido es un vehículo peligroso tenga dos, cinco o diecisiete años. Hay que trabajar mucho la concienciación. Donde tenemos los mayores índices de rechazo son en dos puntos: alumbrado y señalización, y neumáticos, aspectos que el propio usuario puede comprobar él mismo previamente a acudir a la ITV y en cualquier momento. En alumbrado y señalización estamos en un 25% de defectos graves y en cuanto al eje, ruedas, neumáticos y suspensión en el 20%. Luego estarían las emisiones contaminantes con un 15% y los frenos. Después estarían los defectos leves de las carrocerías.

–Usted preside la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV, ¿el absentismo es un desafío?

–Sin duda el mayor reto que tiene ahora mismo la Asociación es luchar contra el incumplimiento. En Europa los índices de absentismo a la ITV son del 4-5% mientras que en España, referente mundial en legislación, tenemos un 30-35% y parece que nos hemos acostumbrado.

–¿Cómo han gestionado la incorporación de los vehículos eléctricos e híbridos?

–Otro de los desafíos es conseguir desarrollar no solo en España, sino también a nivel europeo, toda la legislación relativa a los 'nuevos' medios de movilidad como el eléctrico o los patinetes. Hay que incluirlos en el paraguas de la ITV para continuar garantizando la seguridad vial y la protección del Medio Ambiente. A los eléctricos les hacemos ITV de la parte de seguridad y obviamente no de emisiones, pero habría que vigilar el sistema eléctrico, las baterías... es un desarrollo legislativo que en Europa no se ha hecho todavía, pero tenemos que empezar a legislar.

–¿Sin regulación europea no hay regulación nacional?

–Los operadores hemos presentado ya al Ministerio un borrador de lo que podría ser un procedimiento de revisión en el que se incluyen los equipos necesarios y el mecanismo para poder hacer dicha revisión.