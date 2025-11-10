El 25% de los vehículos incapaces de superar la ITV a la primera son camiones

Las sanciones interpuestas por no tener los documentos de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor se han disparado en los últimos años en Segovia. ... En la provincia, los más cumplidores son los tractores, ya que tan solo el 10% de la maquinaria agrícola que ha sometido a una revisión periódicoa ha obtenido un resultado desfavorable, una proporción que rebasa el 20% en el caso de los camiones, sobre todo los de alto tonelaje, los cuales suponen una cuarta parte del total de vehículos que no han conseguido susperar el examen técnico a la primera. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA) advierte sobre este problema, ya que son los que más kilómetros tienen y eso supone un «riesgo adicional».

Segovia está en la media regional en lo que respecta al número de pruebas a vehículos, efectuadas en las dependencias de Atisae que se llevan a cabo en Valverde del Majano, Cuéllar y El Espinar, que concluyen con un informe 'no apto'. Esto significa que el turismo, camión o motocicleta que han sido inspeccionados presentan graves defectos que ponen en entredicho la seguridad de los ocupantes y el resto de conductores, así como la protección del medioambiente. Por ello, es necesario realizar cambios urgentes o, en el peor de los escenarios, dar de baja de forma definitiva el vehículo. Una decisión que por la que optan un promedio de más de 3.000 conductores en la provincia cada año, fundamentalmente de turismos, de acuerdo con la estadística publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El parque automovilístico segoviano es el segundo más joven de toda la región, al rondar los 14,5 años de media. Esto no ha impedido que la antigüedad de los vehículos haya aumentado en gran medida en el periodo más reciente: dos años en tan solo una década. El envejecimiento es un aspecto que está directamente relacionado con los expedientes desfavorables que resultan de la ITV, debido a que cerca del 70% de los ejemplares que fueron inspeccionados que fueron incapaces de superar esta prueba tenían más de 16 años. Esto se traduce en unas 15.000 unidades -de un total de 22.300- que se vieron obligadas a ejecutar modificaciones si querían continuar en circulación. Si se rebaja la edad a menos de cinco años, los vehículos afectados por defectos graves caen por debajo del millar.

La comparativa de los anuarios sobre la actividad de las ITV que elabora la Junta de Castilla y León permite conocer algunas nuevas tendencias en relación al estado de los automóviles, así como los comportamientos que son habituales entre los conductores a la hora de pasar la revisión a sus vehículos. Por ejemplo, el grado de incumplimiento ha permanecido similar en los últimos años en las diferentes categorías de vehículos, siendo más habituales las pruebas 'no aptas' entre los camiones de gran tonelaje (rebasan el 22%) en relación a los turismos particulares (rondan el 16,5%). La proporción repunta si se trata de los expedientes que hacen mención de defectos leves, que están presentes en casi la mitad de exámenes que se efectúan a los vehículos de mercancías y en un tercio de las pruebas a coches.

Los balances sobre los fallos que son habituales al pasar la ITV cada vez adquieren mayor relevancia, ya que en los últimos ocho años las denuncias por conducir sin llevar la ITV en vigor -ya sea por haberse caducado o por haber resultado desfavorable- se han incrementado un 83% en Segovia. Esto supone que cada ejercicio la Jefatura Provincial de Tráfico tramita más de 5.000 sanciones por este motivo. Todo ello cuando se trata de infracciones graves o muy graves, que pueden acarrear multas económicas de entre 200 y 500 euros, dependiendo del caso.

El estudio más reciente presentado por la Administración regional, que se corresponde con el ejercicio de 2023, confirma que solo la mitad de los turismos particulares salen airosos de la inspección al no arrojar ningún tipo de defecto, un dato que cae hasta el 35% en el caso de los tractores o camiones. El resto de vehículos, aunque superen la ITV, lo hacen con alguna advertencia de cara a realizar mejoras para optimizar su seguridad. Es un aviso que se da con mayor probabilidad en aquellas unidades con más de 16 años de antigüedad, aunque también tienen elevada presencia aquellos que superan la década desde su primera matriculación.

Los datos oficiales que maneja AECA-ITV muestran que los fallos eliminatorios usualmente tienen su origen en el alumbardo y señalización, al suponer el 22%; la emisión de contaminantes, con un 21%; el desgaste de ruedas, neumáticos y supensión, que representan el 19%; y el mal funcionamiento del sistema de frenado, con un 11%. La misma entidad llama la atención sobre el problema de los camiones, autocares y furgonetas, que son las unidades del parque móvil que más kilómetros suman en carretera y que se encuentran «en peor estado» al concentrar los informes desfavorables a escala nacional. Afortunadamente, Segovia es uno de los territorios con menor proporción de pruebas 'no aptas' en Castilla y León.

Las oficinas provinciales de la ITV llevan a cabo anualmente algo más de 130.000 actuaciones, una umbral que supera los exámenes que realizan Ávila, Palencia e incluso Zamora. La mayoría consisten en revisiones periódicas, mientras que una mínima parte de las operaciones se reparten entre solicitudes de inspección por haber realizado con reformas de importancia, para la emisión de duplicados o para regularizar la situación de vehículos usados de importación.