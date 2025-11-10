El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un técnico de la ITV revisa el estado de un vehículo. Antonio de Torre

Segovia

El 25% de los vehículos incapaces de superar la ITV a la primera son camiones

La asociación de colaboradores con la inspección advierte de que son los que más kilómetros tienen, lo que considera un «riesgo adicional»

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Las sanciones interpuestas por no tener los documentos de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor se han disparado en los últimos años en Segovia. ... En la provincia, los más cumplidores son los tractores, ya que tan solo el 10% de la maquinaria agrícola que ha sometido a una revisión periódicoa ha obtenido un resultado desfavorable, una proporción que rebasa el 20% en el caso de los camiones, sobre todo los de alto tonelaje, los cuales suponen una cuarta parte del total de vehículos que no han conseguido susperar el examen técnico a la primera. La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA) advierte sobre este problema, ya que son los que más kilómetros tienen y eso supone un «riesgo adicional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  5. 5 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  6. 6

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  7. 7 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  8. 8

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  9. 9

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  10. 10

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El 25% de los vehículos incapaces de superar la ITV a la primera son camiones

El 25% de los vehículos incapaces de superar la ITV a la primera son camiones