Los asuntos ingresados por los tribunales caen el 4,7% en el segundo trimestre

Las jurisdicciones que experimentan un mayor descenso interanual fueron la Social, con un 10,4% y la Civil, con un 9,8%

E. N.

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Los órganos judiciales de Castilla y León ingresaron durante el segundo trimestre un total de 85.587 asuntos, un 4,7% menos que en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los datos publicados este lunes en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre, hecho público por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y recogido por Ical. Este incremento se posiciona por debajo del registrado en el conjunto del país en este periodo, que fue del 5,3% (1.936.658).

En Castilla y León, el descenso conjunto se debe a la fuerte caída registrada en la jurisdicción civil, donde experimentaron un descenso del 9,8% hasta los 37.433 casos. También se contrajeron en el caso de la jurisdicción Social, donde mermaron un 10,4% hasta los 6.415 casos. Por el contrario, experimentaron subidas del 1,3% en la jurisdicción Penal (hasta los 39.839 casos) y del 4% en la Contencioso-Administrativa, con 1.900 casos en total.

Entre abril y junio pasados, los tribunales de Castilla y León resolvieron 92.985 asuntos, un 2,7% más que hace un año, mientras que ascendieron a 178.603 aquellos que quedaron en trámite al final del trimestre, lo que ha supone un incremento interanual del 10,2%.

Tasa de litigiosidad

Por otra parte, la tasa de litigiosidad en Castilla y León se situó en 35,8 asuntos por cada mil habitantes (frente a 3 7,6 del año pasado), por debajo de la media nacional que fue de 39,8 casos. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (54,1), Madrid (44,5), Murcia (44), Cataluña y Baleares (40,6 cada una) y Andalucía (39,9).

Por contra, los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron La Rioja (27,5), País Vasco (27,8), Extremadura (30,7), Navarra (31,7), Castilla-La Mancha (34,1), Cantabria (34,9), Aragón (35,7), Castilla y León (35,8), Galicia (36,2) y Comunidad Valenciana (38).

