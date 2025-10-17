Acepta un año y un día por agredir a otro hombre con un cuchillo en una pelea

Ricardo Sánchez Rico Palencia Viernes, 17 de octubre 2025, 07:17

Un hombre ha asumido este jueves una pena de un año y un día de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, después ... del acuerdo al que ha llegado en el Juzgado de lo Penal con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para él una pena de 24 meses de prisión y que elevó después a 36 meses, la misma petición que la acusación particular. El acusado ha aceptado también una responsabilidad civil de 1.500 euros por las lesiones y el perjuicio estético que sufrió la víctima, así como por los desperfectos que le ocasionó en las gafas.

Los hechos se produjeron sobre las 5:00 horas del 26 de febrero de 2023 en la calle Rizarzuela de Palencia, cuando se inició una discusión entre dos grupos que continuó después en una vivienda de las inmediaciones, saldándose con varios lesionados, uno de ellos por herida de arma blanca en una mano. El acusado acometió en concreto a la víctima con un cuchillo, le cortó en la mano izquierda y le propinó varios puñetazos. Noticia relacionada Asume cuatro años por robo con violencia y detención ilegal a un camarero con discapacidad Hasta el lugar acudieron varias dotaciones de la Policía Nacional, que procedieron a la detención por un delito de lesiones de cuatro hombres, con edades entre 30 y 40 años.

