Acepta un año y un día por agredir a otro hombre con un cuchillo en una pelea

El acusado le cortó en la mano durante la riña entre dos grupos en febrero de 2023 en la calle Rizarzuela

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:17

Comenta

Un hombre ha asumido este jueves una pena de un año y un día de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, después ... del acuerdo al que ha llegado en el Juzgado de lo Penal con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para él una pena de 24 meses de prisión y que elevó después a 36 meses, la misma petición que la acusación particular. El acusado ha aceptado también una responsabilidad civil de 1.500 euros por las lesiones y el perjuicio estético que sufrió la víctima, así como por los desperfectos que le ocasionó en las gafas.

