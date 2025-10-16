El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sede judicial en el antiguo edificio del Banco de España, que alberga el Juzgado de lo Penal. Marta Moras

Palencia

Asume cuatro años por robo con violencia y detención ilegal a un camarero con discapacidad

El acusado, que siguió y abordó a la víctima en su portal, llega a un acuerdo con el Ministerio Público

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:40

Un hombre ha asumido este jueves sendas penas de dos años de prisión por un delito de robo con intimidación en casa habitada y otro de detención ilegal, después del acuerdo al que ha llegado en el Juzgado de lo Penal con el Ministerio Público, que apreciaba la agravante de abuso de autoridad y solicitaba inicialmente para él penas de cinco y tres años de cárcel, respectivamente. El acusado también ha asumido sendas multas por un delito de lesiones leves y otro de resistencia a la autoridad, así como una responsabilidad civil de 350 euros.

Los hechos se remontan a las 4:00 horas del 21 de septiembre de 2023, cuando un camarero de un establecimiento hostelero estaba cerrando y entró a comprar tabaco un cliente habitual que conocía de la discapacidad del trabajador. El camarero se fue para su casa cuando cerró el bar y el acusado, que le estaba esperando, le siguió hasta que llegó al barrio de San Antonio de Palencia. Entró en el portal donde vivía el camarero y le agarró por detrás, amenazándole como si llevase un objeto punzante en la mano. Después le cogió por el cuello de la camisa y le metió en el portal, le empujó contra la pared y le sacó del bolsillo trasero del pantalón 25 euros, quitándole también una linterna y un reloj.

Según el escrito del Ministerio Público, el acusado le pidió más dinero que no tenía, por lo que le obligó a subir a su casa. La víctima abrió la puerta e intentó cerrarla, pero el acusado se lo impidió, entró en el domicilio y no encontró dinero. A continuación pidió al camarero que le diese ropa, llenando tres bolsas, y le dijo que cogiera la tarjeta de crédito porque iban a sacar dinero de un cajero. Salieron del domicilio con dirección hacia el cajero y, cuando llegaron, la víctima le dijo que no tenía la tarjeta, obligándole el acusado a volver a por ella a su casa. El camarero se negó y forcejearon, pasó un coche y la víctima, que sufrió heridas leves, pidió ayuda. Se dio aviso a la Policía Nacional, que intervino, resistiéndose el acusado.

