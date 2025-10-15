La Asociación Contra el Cáncer pide más información sobre los cribados en Castilla y León Desde la entidad que lucha contra las enfermedades oncológicas han planteado al consejero Alejandro Vázquez un aumento de los programas de detección precoz de tumores

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:13

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se ha reunido este miércoles con el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para solicitar más información sobre los programas de cribado para la detección precoz de tumores, según han comunicado desde la entidad social. La reunión se produce en paralelo a la polémica que ha suscitado en Andalucía la demora en avisar a mujeres con mamografías bajo sospecha que habían participado en el cribado del cáncer de mama y que requerían pruebas adicionales.

El procedimiento habitual en Castilla y León se sintetiza en el envío de una carta cada dos años a mujeres entre los 50 y los 74 para que pidan cita para una mamografía de control que analizarán dos radiólogos por separado, en un sistema de doble lectura que se llama de 'doble ciego'. A partir de ahí recibirán una carta en las siguientes semanas para informarles de que está todo normal o una llamada si de la imagen se deduce alguna sospecha y se les citará para una ecografía, en principio, o pruebas de mayor resolución si el hallazgo apunta a un riesgo más elevado. Las afectadas en Andalucía ni habían recibido carta ni llamada tras la mamografía.

Desde la AECC han planteado al equipo de Vázquez que sopese la posibilidad de participar en en el proyecto que impulsa la Asociación con la IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS, para analizar el programa de cribado de cáncer colorrectal, con una prueba de análisis de detección de sangre en heces que declina hacerse una de cada dos personas a las que les llega la carta al cumplir los 50 años.

El proyecto busca recoge información cuantitativa y cualitativa para obtener los datos necesarios y conocer el funcionamiento de estos programas e impulsar la participación.

También han demandado al consejero de Sanidad que su departamento incremente en Castilla y León los programas de detección precoz de tumores, con la incorporació de nuevos cribados.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer recuerdan que importante poner de manifiesto que la detección precoz es un derecho de la ciudadanía fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad y está directamente asociada con la supervivencia. «Por ello, los programas de cribado del cáncer son una herramienta esencial dentro del Sistema Nacional de Salud. Es necesario hablar de la necesidad de datos públicos y accesibles sobre los tiempos de espera en las distintas fases del proceso oncológico, además de incrementar la participación de la población diana en estos programas», remarcan.

La Asociación volvió a poner de manifiesto el déficit que supone que a nivel nacional no exista un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general y la de los programas de cribado en particular

«Esta falta de datos impide cuidar y proteger a la población española de manera adecuada, especialmente a las personas con cáncer, por lo que la Asociación pide que las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales trabajen de manera conjunta en este sistema integrado de información sobre el cáncer», concluyen desde la delegación de la AECC que se entrevistó con el consejero de Sanidad de Castilla y León.