«Si llego a los 53 sin hacerme la prueba mi cáncer no habría tenido remedio»

Los 522 nuevos diagnósticos de cáncer de colón que dieron los especialistas en Aparato Digestivo el año pasado en Valladolid son más que una cifra ... estadística. Son personas, con familias y proyecto de vida, a las que esa noticia cayó como «un mazazo». Una de ellas es Jesús Barras. En su caso, ese impacto inicial de convirtió en una suerte de premio de lotería.

Ni en su familia había antecedentes de tumores de colon ni él tenía síntomas, pero tras cumplir 50 años en mayo y recibir el aviso para participar en el programa de detección precoz de este cáncer lo hizo. El resultado es que primero dio positivo en la prueba para encontrar sangre oculta en heces y la colonospia posterior mostró que tenía un tumor de 4,5 centímetros. Un adenocarcinoma maligno. «Todo fue muy rápido a partir de ahí», elogia Jesús Barras, hoy dado de alta, pero que recuerda los diez días que transcurrieron entre la colonoscopia y el resultado del TAC que permitía saber si había expansión del tumor o estaba acotado como «los peores que he vivido, solo pensaba que no me quería morir». A su lago estuvo su mujer, Cristina, y de su cabeza no se marchaba la idea de que quería ver crecer a sus hijas, de 14 y 10 años. «Ordenas cosas que habitualmente no hacer», apunta.

«A todo el que cumple 50 años le pregunto si se ha hecho la prueba. Hay mogollón que no. Eso hay que cambiarlo» Jesús Barras Paciente operado de cáncer de colon y dato de alta

En su caso se confirmó que el tumor estaba delimitado. Pasó por el quirófano y luego las pruebas de Anatomía Patológica arrojaron que estaba limpio. Le dieron el alta los oncólogos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid sin más tratamiento y pasa revisiones con los especialistas de Digestivo. Está de alta y trabajando desde agosto y solamente tiene palabras de gratitud y alabanza para todos los profesionales sanitarios con los que trató.

Hábitos saludables, mejor recuperación

¿Qué habría pasado de no haberse hecho la prueba de detección precoz? Esa pregunta se la hizo Jesús y la respuesta se la dio su oncólogo. «Me dijo que si llego a los 53 sin hacerme la prueba ya no habría tenido remedio. De una operación y no necesitar nada más, a requerir quimioterapia porque el tumor había avanzado silencioso y con posibles metástasis en hígado, pulmón o huesos», señala apunta este paciente. «Desde agosto hago vida normal, también me ha ayudado en la recuperación estar bien físicamente y llevar una vida saludable. No solo hay que hacerse la prueba cuando llega la carta, también hay que tener hábitos saludables», precisa Jesús Barras.

Este vallisoletano es ahora un activo promotor del programa de detección precoz del cáncer de colón. «A todo el que ha cumplido 50 años le pregunto si se ha hecho la prueba, hay mogollón de gente que no se la hacer. Eso hay que cambiarlo», insiste Jesús. «Es algo mínimo, que te salva la vida», remarca. Lo sabe por experiencia: «Desde entonces no he jugado a la lotería. Creo que la suerte la tienen que tener otros, porque yo ya he tenido la mía», concluye.