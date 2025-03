Seis de cada diez personas 'pasan' del sencillo cribado del cáncer de colon

Cumples 50 años y llega la carta de la Consejería de Sanidad que te invita a participar en el programa para la detección precoz del ... cáncer de colon. El proceso es sencillo. Llamar al centro de salud, que la enfermera te facilite el 'kit' similar en tamaño a un 'pincho' USB, recoger una pequeña muestra de heces con un bastoncillo y acercarla para su análisis al centro de salud. Nada invasivo ni complicado... pero que no hacen seis de cada diez personas que recogen esa misiva en su buzón. Los motivos de ese rechazo son variados, desde la pereza al miedo irracional a descubrir que padeces una enfermedad.

Combatir ese pasotismo es el objetivo de una campaña impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para intentar aumentar una participación que salva vidas y resta complicaciones a los tratamientos, porque detecta en momentos tempranos tumores que no han dado la cara y que no la darían hasta pasados unos años y eso supone un mejor pronóstico en el 30% de los casos y garantizar la supervivencia en el 90%. «Merece la pena hacerse la prueba», anima Eva Redondo, técnico de prevención en Valladolid de la AECC.

Ese es el mensaje que durante todo el año va a 'martillear' a los ciudadanos desde las marquesinas de los autobuses urbanos de la capital, pantallas informativas y que al menos tres meses 'circulará' por las calles rotulado en varios vehículos de Auvasa. También se distribuirán carteles en aseos de establecimientos de acceso público.

El cáncer de colon es el tumor más frecuente en España si se tiene en cuenta la población en general, hombres y mujeres de forma conjunta. 2024 dejó en Valladolid 522 diagnósticos de un tumor que afecta al intestino grueso, que es la parte final del aparato digestivo. «Es una prueba mínima», remarca Jesús Barras, uno de esos más de quinientos ciudadanos que recibieron la noticia el año pasado. En su caso, tras participar en el cribado al cumplir 50 años en mayo y recibir la carta de Sanidad. Pillaron su cáncer tan a tiempo que solo requirió cirugía. «Desde entonces no he jugado a la lotería, creo que la suerte la tienen que tener otros. Yo ya he tenido la mía«, resume.

La muestra que se envía a analizar en el programa de detección precoz busca la presencia de rastros de sangre en heces que pasan desapercibidos. Si da positivo, se programa una colonoscopia de comprobación. Esta prueba es la que permite encontrar precozmente tumores y también lesiones premalignas o pólipos que en un futuro evolucionarían a cáncer y que en ese momento pueden extirparse.

El cáncer de colon es un tumor que no da síntomas, por lo general, hasta estadios avanzados, de ahí el valor del cribado

Todo son ventajas en el cuidado de la salud con un cribado que no cuenta con una respuesta adecuada. La Consejería de Sanidad envía la carta al 100% de la población diana. Ese escalón inicial está cumplido. Pero renquea el siguiente, el que está en manos de los ciudadanos entre 50 y 74 años que reciben el aviso. Se estima que por debajo de 65%, la participación es deficiente. Y en Castilla y León es del 40,83%, porcentaje que baja ligeramente en Valladolid, provincia que roza el 40%.

El cáncer de colon es un tumor que no da síntomas, por lo general, hasta que no ha avanzado. Entonces se detecta en una fase tardía, con frecuencia con metástasis, con peor pronóstico y tratamientos quirúrgicos y quimioterápicos más rigurosos, con efectos secundarios y secuelas. Se suele diagnosticar como un hallazgo casual al realizar exploraciones o pruebas por otros motivos o en las colonoscopias de los cribados de detección precoz. Esta última opción mejora la expectativa de abordaje sanitario.

Síntomas y factores de riesgo

La presencia de sangre en la heces o el cambio en el ritmo de la deposiciones, con diarreas o estreñimiento en personas que antes llevaban un ritmo intestinal normal son síntomas de que una persona puede tener un tumor de colon. La sensación de evacuación incompleta (tenesmo) o deposiciones más estrechas (el tumor aminora el diámetro intestinal y no permite el paso normal de las heces) también son señales de alerta que hay que consultar con el médico, así como el dolor abdominal, el cansancio extremo y la pérdida de peso sin causa aparente.

Los factores de riesgo principales son la edad, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física, el consumo de alcohol y tabaco y una alimentación desequilibrada, abundante en grasas y carnes rojas y pobre en frutas, verduras y alimentos ricos en fibra como las legumbres.