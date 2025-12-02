Ampliada la alerta por nevadas a cinco provincias de Castilla y León El aviso comienza este martes por la tarde y concluye de madrugada

E. N. Martes, 2 de diciembre 2025, 14:23

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha actualizado la fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar este martes a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia y Zamora.

Según la información de la Delegación del Gobierno recogida por la Agencia Ical, el episodio se inicia a las 16:00 horas en la Cordillera Cantábrica de León y en la zona de Sanabria, en la provincia de Zamora. En ambos lugares, el aviso se mantendrá hasta las 22 horas.

La alerta será de 18:00 horas a 1:00 en la provincia de Salamanca; de 19:00 horas a tres de la mañana en Ávila, y de 20:00 horas a 4:00 en Segovia.