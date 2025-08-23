El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una alumna repasa los apuntes de matemáticas, en un aula de Valladolid. Alberto Mingueza

Castilla y León

Los alumnos aprueban a sus profesores: la mayoría siente que el docente se implica y les ayuda en clase

Casi la mitad de los estudiantes de la comunidad cree que el uso de dispositivos digitales en el aula no les distrae nunca

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 15:02

Dentro del aula, la labor del profesorado va más allá de explicar la lección, de hacer que los alumnos entiendan y, sobre todo, aprendan. También ... juega un papel primordial el apoyo que el profesorado da a sus estudiantes para su éxito académico y su bienestar. Esto último es lo que centra el estudio 'El apoyo de los docentes a sus estudiantes: el análisis de PISA', realizado por Funcas, que toma como referencia el informe, donde los alumnos de Castilla y León lideraron las listas. El estudio concluye que la proporción del alumnado que considera que recibe apoyo de sus docentes en matemáticas ha disminuido de «forma significativa» en lo últimos años. «Es imprescindible reforzar las políticas educativas dirigidas a mejorar el clima de aula, impulsar la atención individualizada y fortalecer el acompañamiento del profesorado», se explica en el estudio.

