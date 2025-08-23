Los alumnos aprueban a sus profesores: la mayoría siente que el docente se implica y les ayuda en clase

Dentro del aula, la labor del profesorado va más allá de explicar la lección, de hacer que los alumnos entiendan y, sobre todo, aprendan. También ... juega un papel primordial el apoyo que el profesorado da a sus estudiantes para su éxito académico y su bienestar. Esto último es lo que centra el estudio 'El apoyo de los docentes a sus estudiantes: el análisis de PISA', realizado por Funcas, que toma como referencia el informe, donde los alumnos de Castilla y León lideraron las listas. El estudio concluye que la proporción del alumnado que considera que recibe apoyo de sus docentes en matemáticas ha disminuido de «forma significativa» en lo últimos años. «Es imprescindible reforzar las políticas educativas dirigidas a mejorar el clima de aula, impulsar la atención individualizada y fortalecer el acompañamiento del profesorado», se explica en el estudio.

Esto se traduce en que el 36,7% de los alumnos percibe que el profesor muestra interés en todas las clases mientras que el 9% perciben que nunca o casi nunca se les presta atención dentro del aula. En todo caso, el 67% de los alumnos de Castilla y León sienten que los docentes muestran interés por su aprendizaje en la mayoría de las ocasiones. Son unos niveles similares a los que se desprenden de otro apartado del informe, que refleja si el profesor da ayuda extra cuando los estudiantes la necesitan. El 66% del alumnado castellano y leonés siente que el profesor le echa una mano de refuerzo si es necesario, que se implica en su aprendizaje, mientras que también un 9% siente que eso no sucede nunca o casi nunca. Este último punto mejora cuando se habla de los momentos donde el profesor ayuda a los estudiantes, en líneas generales, donde solo el 6,5% siente que eso nunca sucede.

El compromiso de los docentes con los alumnos en el aula comienza desde el principio, desde que suena la sirena y entran por la puerta de clase. Y aquí también juegan un papel fundamental los alumnos, especialmente por el ajetreo habitual que se forma con el final y el inicio de cada clase. Esto se traduce en el tiempo que el profesor tiene que esperar para comenzar la lección. En este punto, el 7,3% de los alumnos reconoce que debe esperar «mucho» para que comience cada clase, mientras que el 16,7% reconoce que sucede en la mayoría de las ocasiones. Por su parte, el 37,2% apunta a que nunca o casi nunca nota que se retrase el inicio de la lección.

Uno de cada diez alumnos asegura no escuchar a su profesor en ninguna clase mientras que el ruido está presente en la mayoría de clases

Esto se relaciona con el ruido y el desorden en el aula, que está presente en la mayoría de las clases. Solo el 32% de los estudiantes castellano y leoneses cree que no hay nunca, o casi nunca, lo que abre un cierto margen a que en ciertas ocasiones suceda. En el resto, uno de cada diez asume que hay ruido y desorden en todas sus clases y el 17,5% asegura que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Son varios factores que se relacionan entre sí y que además suman otro apartado más, que es cuando los estudiantes no escuchan al profesor. De hecho, los porcentajes se asemejan bastante entre estos tres apartados. Sucede que uno de cada diez estudiantes no escucha al profesor en ninguna clase, que uno de cada tres no lo hace en la mayoría y que casi la mitad lo hace en algunas clases. El resto, el 15,9%, está siempre atento y puede escuchar la lección del docente.

Distracción por dispositivos

También entran en el informe algunos de los temas de actualidad, como los dispositivos digitales, que cuentan con dos apartados en el informe. Ambos se relacionan con cómo distraen a los alumnos durante el desarrollo de las clases. Los datos de Castilla y León son positivos y la comunidad se sitúa como la segunda donde menos se distraen los estudiantes por su uso. Solo al 7,9% le sucede en todas las clases, mientras que el 47,7% asegura que nunca o casi nunca se distrae por culpa de los dispositivos digitales, el 16,7% se distrae en la mayoría y el 27,7% solo en algunas. La segunda pata de este apartado la conforman aquellos que se distraen cuando otros compañeros usan dispositivos en clase, donde en la región más de la mitad nunca se distraen por este motivo en el aula.

Otro de los apartados que estudia el informe pasa por el comportamiento de los alumnos en clase. Según el estudio, el 28% de los alumnos castellano y leoneses no empieza a trabajar enseguida en cada clase o en la mayoría de las lecciones. Es decir, cuando el profesor manda alguna actividad en el aula. El porcentaje se completa con otro apartado donde se concreta el número de estudiantes que no pueden trabajar bien en clase. Los márgenes son mejores en este punto y eso hace que casi la mitad trabaje bien siempre y que solo el 5,7% no pueda hacerlo nunca. En cualquier caso, Castilla y León mejora aquí los márgenes de la OCDE y también los de España.

El informe detalla que el clima disciplinario está «vinculado al rendimiento académico y al bienestar emocional del alumnado». Esto se traduce en que los alumnos que declaran convivir en un ambiente más ordenado luego obtienen mejores resultados en matemáticas, lo que además se acompaña de menos niveles de ansiedad. En cualquier caso, Castilla y León se sitúa por encima de la media de la OCDE en referencia al interés que los profesores muestran por el aprendizaje de cada estudiante, pero por debajo de la española. Es la cuarta del territorio donde menos interés muestran los docentes, según los alumnos.