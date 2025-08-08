El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El director de la escuela, José Antonio Iglesias, muestra a la presidenta de la Diputación un maniquí de los que utilizan los alumnos para las prácticas. Marta Moras

La integración de Enfermería en la UVA y la llegada de Biotecnología proyectarán el campus

El vicerrector de La Yutera asegura que las dos titulaciones permitirán establecer una potente línea sanitaria que atraerá la creación de empresas biosanitarias

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:40

El campus de Palencia se prepara para un salto de escala. La integración de la Escuela Universitaria de Enfermería Dacio Crespo en la Universidad de ... Valladolid y la implantación del nuevo grado de Biotecnología el próximo curso abren un horizonte de crecimiento académico, investigación y desarrollo empresarial que podría transformar el perfil del campus y el futuro de la ciudad.

