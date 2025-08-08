La integración de Enfermería en la UVA y la llegada de Biotecnología proyectarán el campus

El campus de Palencia se prepara para un salto de escala. La integración de la Escuela Universitaria de Enfermería Dacio Crespo en la Universidad de ... Valladolid y la implantación del nuevo grado de Biotecnología el próximo curso abren un horizonte de crecimiento académico, investigación y desarrollo empresarial que podría transformar el perfil del campus y el futuro de la ciudad.

El vicerrector del campus universitario de Palencia, Julio Díez Casero, está convencido de que estas dos titulaciones permitirán establecer una línea sanitaria muy potente en el campus.

Por un lado, con la Escuela de Enfermería, que, con un edificio totalmente reformado y unas instalaciones modernas y dimensionadas, comienza su integración progresiva en la UVA, prevista para el próximo curso 2026-2027. Y por otro, también a partir de septiembre de 2026, con la implantación en el campus del grado de Biotecnología.

Díez Casero valoró el esfuerzo de las instituciones que se han implicado para hacer realidad el nuevo edificio que albergará los estudios de Enfermería. «Nos llega un centro en muy buenas condiciones, ahora tenemos la responsabilidad de llevarlo a Facultad y de hacerlo crecer como se merece».

Y es que, ahora mismo la Escuela de Enfermería de Palencia es un referente, no solo por la capacidad de atraer estudiantes y talento, pero, como señaló el vicerrector, «hay que ir más allá y buscar sinergias con todas las titulaciones existentes». Esa sinergia se concretará en Palencia con Biotecnología, que según el vicerrector permitirá avanzar hacia una «línea biosanitaria potente donde desarrollar nuevos másteres e investigar».

Una línea que, a medio plazo, podría derivar en la creación de empresas especializadas. «No es investigar por investigar, es la posibilidad de generar conocimiento y que se creen empresas biosanitarias en un plazo de diez o quince años. Eso podría ser lo lógico, de gerontología, por ejemplo», explicó.

La posibilidad de que los estudiantes de Enfermería continúen con másteres y programas de doctorado, además de facilitar la carrera académica, consolidará a Palencia como un nodo universitario con proyección sanitaria, en una comunidad con importantes retos en la cobertura de profesionales del sector.

Como señala Díez Casero, el campus palentino ya cuenta con una destacada actividad en el ámbito de la educación y la agroalimentación. Y con la incorporación de Biotecnología generalista (no agraria ni alimentaria, como se planteó inicialmente) se espera que haya «una sinergia total» con Enfermería y que se creen grupos de investigación dedicados al tema sanitario. Todo ello dentro de una estrategia de desarrollo del campus que aspira a convertirse en referencia biosanitaria en Castilla y León.

Para la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, el nuevo edificio va a ser un lugar más atractivo para venir a estudiar, pero además, ha abierto la puerta a la ansiada integración en la Universidad de Valladolid y a la conversión en Facultad de Enfermería, lo que va a suponer un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad y la capacidad investigadora. Ese cambio permitirá también aprovechar las oportunidades que ofrece pertenecer a una universidad.

Para el director de la Escuela, José Antonio Iglesias, las ventajas académicas que supondrá la integración son numerosas. «La futura integración en la UVa abre un abanico de posibilidades de desarrollo, de ser becarios, de fidelizar para hacer carrera académica y también para el profesorado de la Escuela, en el sentido de que hay reconocimientos, certificaciones y acreditaciones que no se pueden lograr sin depender de una Universidad».

El proceso de integración se llevará a cabo a lo largo de cuatro cursos académicos, a partir del 2026-2027. Ya se ha firmado el protocolo de integración entre la UVa y la Diputación de Palencia, que establece que la docencia deberá mantenerse en la capital palentina y el edificio, propiedad de la institución provincial, será cedido a la Universidad mientras se impartan en él los estudios de Enfermería. «El protocolo está aprobado y ya se está trabajando en el convenio que firmaremos a la vuelta de vacaciones», adelantó Armisén.

Con esta integración, la Escuela de Enfermería de Palencia podrá acceder a recursos para la investigación y la transferencia del conocimiento que hasta ahora tenía limitados por depender de una administración local. El reconocimiento del profesorado, la posibilidad de participar en proyectos financiados o de acceder a la carrera académica serán elementos clave para impulsar una enseñanza superior de máxima calidad. Como resume Díez Casero: «Esto va a ser una aventura que en pocos años va a dar sus frutos».