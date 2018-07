El abulense Agustín González se niega a responder en la Comisión de las Cajas Agustín González, expresidente de Caja de Ávila y de la Diputación abulense, del PP, en la comisión de investigación de las cajas de ahorro de las Cortes de Castilla y León. / M. Chacón-Ical El que fuera presidente de Caja de Ávila y de la Diputación abulense y destacado miembro del PP escucha impasible las preguntas de los procuradores S. ESCRIBANO Martes, 10 julio 2018, 14:34

«Con todo el respeto a sus preguntas, no voy a contestar y voy a hacer uso del derecho a no contestar». Agustín González González, dirigente del PP que fuera presidente de Caja de Ávila y de la Diputación de Ávila, además de alcalde del Barco de Ávila, presidente de la mancomunidad de la zona, de la asociación que gestionaba los fondos europeos para el desarrollo rural (Asider), de la Comisión Ejecutiva, de Retribuciones y de Obra Social de la caja abulense, de la Federación de Cajas de Castilla y León, de la Sociedad Madrigal Participaciones y del Consejo de Administración de El Árbol, ha sido el primer compareciente en la comisión de investigación que analiza en las Cortes qué ocurrió con las seis cajas de ahorros de Castilla y León que no ha contestado a los integrantes de la misma.

El abulense ha reconocido que fue presidente de Caja de Ávila desde finales de 2007 a finales de 2010. «Tres años convulsos» en la que él y el resto de los responsables de la entidad tomaron decisiones «trascendentes» desde «el rigor y guiados por los organismos reguladores», ha asegurado al inicio de la comparecencia, a la vez que ha defendido que fueron «tres años de mucho esfuerzo y mucho trabajo». Y a partir de ahí, ha optado por no responder a las preguntas de los procuradores de la comisión.

Una actitud que le han afeado con argumentos muy duros los representantes de IU-Equo, Ciudadanos y Podemos. José Sarrión, de IU-Equo, ha lamentado que González ejerciera ese «voto de silencio» y ha preguntado, entre otras cuestiones, si es real que el expresidente de Caja de Ávila cobrara 214.000 euros en dietas en 2011 y si era así, si no le parecía una cantidad «obscena» para una entidad que tuvo que ser rescatada con dinero de los contribuyentes.

Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, ha asegurado a Agustín González que perdía una oportunidad para dar su versión o puntualizar datos y le ha recordado que directivos de Caja Segovia que están pendientes de actuaciones de la Audiencia Nacional, situación que comparte el abulense, acudieron a las Cortes de Castilla y León acompañados de un abogado que les asesoró y contestaron con normalidad a las preguntas que se les plantearon. «Su negativa a declarar da la razón al juicio que tienen impositores y ciudadanos de que los que han estado al frente de las cajas, salvo honrosas excepciones, se aprovecharon de ellas todo lo que pudieron», ha remarcado Mitadiel, quien ha afeado el hecho de que con «pérdidas» se premiara, en el caso de la abulense, a directivos con cruceros por las islas griegas.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, le ha preguntado cómo era posible que atendiera las obligaciones que tenía con la acumulación de cargos que había en su persona. «Si prestara a todos la dedicación que requieren, sería usted una suerte de prodigio hecho carne», ha ironizado el procurador de Podemos, que ha preguntado al compareciente si sigue pensando que la integración en Bankia fue provechosa para la caja abulense y las razones que llevaron a descargar otras integraciones, como la promovida entre entidades de la comunidad.

Los representantes de PSOE y PP han cerrado una ronda de intervenciones en la que han apuntado reflexiones y preguntas en un tono más neutro. El socialista José Ignacio Martín Benito ha animado al compareciente a pronunciarse sobre qué creía que había «precipitado la caída de las cajas de Castilla y León» e Isabel Blanco (PP) ha incidido en la pérdida de la inversión de la obra social y ha asegurado que «todo está muy relacionado con la crisis».

Manuel Mitadiel, presidente de la comisión de investigación, ha ofrecido a Agustín González un turno para cerrar la sesión que el compareciente ha liquidado dando las gracias a los procuradores y con un «no tengo nada más que añadir».