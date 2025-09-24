Trucha escabechada con cítricos y especias, por el chef Raúl del Moral
Desde la Escuela Internacional de Cocina traemos esta receta que aporta sabor y profundidad a un producto tan de cercanía como la trucha
Valladolid
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:04
En Valladolid, y en Castilla y León en general, el escabeche ha formado parte del recetario popular desde siempre. Es una técnica pensada para conservar, ... pero también para dar carácter y profundidad a los productos de cercanía. Hoy, el chef Raúl del Moral, profesor en la Escuela Internacional de Cocina, nos trae una versión de esa tradición con un toque muy personal. Se trata de una trucha escabechada que está acompañada de cítricos y especias que le aportan frescura y matices aromáticos. Una receta que respeta la memoria de la cocina más vallisoletana, pero con nuevas influencias. ¡Vamos a cocinar!
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
30 minutos (Reposo aparte)
-
Comensales
4
-
Calorías
360 kcal/ración
Categorías
Receta de pescado
Ingredientes
-
2 truchas limpias y en lomos
-
1 hoja de laurel
-
1 vaina de cardamomo verde
-
Una mezcla de pimientas (roja, verde, sichuan y negra)
-
1 hoja de lima kéfir
-
2 tallos de lemongrass (hierba limón)
-
1 chile (al gusto)
-
1 pimiento verde y ½ pimiento rojo
-
1 cebolla
-
1 puerro
-
2 zanahorias
-
4 dientes de ajo
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Vinagre de arroz (en la misma proporción que el aceite)
-
Sal
-
Eneldo fresco para terminar
Preparación
-
Preparamos las verduras: cortamos en rodajas el puerro y la zanahoria. El pimiento verde lo picamos en dados, y el rojo lo usamos solo para dar color. La cebolla la cortamos en juliana.
-
Hacemos el sofrito de base: en una cazuela con un poco de aceite, ponemos primero el puerro y la zanahoria, que suden a fuego medio. Añadimos después la cebolla y los pimientos. Salamos ligeramente para que suelten su jugo y no se doren en exceso.
-
Inorporamos los dientes de ajo partidos por la mitad y sin germen. Es fundamental cocinarlos bien, hasta que estén dorados, para que no den un sabor desagradable con el paso de los días.
-
Bajamos el fuego y añadimos el laurel, el cardamomo, la mezcla de pimientas, la hoja de lima kéfir, el lemongrass y el chile.
-
Vertemos la mezcla de aceite y vinagre de arroz (en cantidades iguales) hasta cubrir la base. Dejamos que hierva un par de minutos suavemente.
-
Colocamos los lomos de trucha en la cazuela, con un poco de sal. Los cocinamos a fuego muy bajo durante unos 5 minutos por cada lado, con cuidado de que no se rompan.
-
Apagamos el fuego y dejamos que la trucha repose en el escabeche. Lo ideal es guardarla en un recipiente alto, cubierta con el líquido, y dejarla reposar al menos un día en la nevera.
-
Antes de servir, picamos eneldo fresco con un corte limpio para que conserve sus aceites y lo añadimos justo al final. Servimos la trucha con sus verduras y un poco del jugo del escabeche
-
Consejo del chef: aunque la receta se puede hacer en apenas 30 minutos, lo ideal es dejar reposar bien la trucha en el escabeche. Durante horas o incluso de un día para otro. De esta manera, el resultado gana en profundidad y sabor.
¿Te animas a cocinarla? No dejéis de visitar nuestra sección de Recetas de Valladolid en la web de El Norte de Castilla. Allí encontraréis deliciosas propuestas culinarias de la mano de chefs vallisoletanos.
Y la próxima semana...
El chef y profesor Víctor Sanz, de la Escuela de Profesionales Alcazarén, cocinará con sus alumnos un Brioche de langostinos mechados. Un bocado elegante y lleno de matices, que une la tradición con la innovación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.