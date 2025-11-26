Los productos de cercanía llegados de la provincia de Valladolid marcan la diferencia cuando se trata de crear platos sencillos pero llenos de sabor. Esta ... receta del chef y profesor de la Escuela Internacional de Cocina Raúl del Moral, combina algunos de los elementos más representativos de la provincia, como la trucha, los quesos artesanos, los brotes frescos y tomates semisecos elaborados en casa.

Se trata de una propuesta ligera y refrescante, ideal como entrante o cena. La clave está en el equilibrio entre texturas y sabores. El ahumado del pescado, la cremosidad de los quesos, el dulzor concentrado del tomate y el punto original de la rúcula y el eneldo.

Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 40 minutos

Comensales 4

Calorías 350 kcal/ración Categorías Recetas de pescado Ingredientes Brotes frescos (mezcla variada)

Láminas de trucha ahumada

Queso Patamulo

Queso fresco de cabra

Rúcula

Tomates cherry semisecos

Huevas de trucha

Eneldo

Queso crema mezclado con mascarpone y crema de queso de Pollos (tipo torta)

Aceite de oliva virgen extra Preparación Partimos los tomates cherry a la mitad y los horneamos a 60–70 ºC, lentamente, hasta que pierdan casi toda la humedad. Se conservan con textura de «orejón».

Para utilizarlos, los rehidratamos durante 30 minutos en una mezcla de agua y aceite de oliva virgen extra. El aceite puede aromatizarse con hierbas, pero para esta receta se deja neutro para no competir en sabor con los quesos.

Preparamos las huevas de trucha. Las mantenemos en un recipiente con un chorrito de aceite, solo para que no se resequen y se manipulen bien al final del emplatado.

Ya con todos los elementos listos preparamos el plato. Colocamos las láminas de trucha en el fondo del plato. Si se han secado ligeramente, les añadimos unas gotas de aceite de oliva. Cortamos los quesos y los colocamos de forma que el plato resulte más atractivo. Añadimos al conjunto los tomates semisecos. También la rúcula, que quede dispersa, porque su amargor equilibra el resto del plato.

Con una cucharilla distribuimos las huevas para aportar textura y un toque salino. Añadimos los brotes y colocamos pequeños puntos de la mezcla de mascarpone y queso de Pollos, que aportarán untuosidad al plato y cohesionarán todos los sabores. Por último, agregamos un toque de aceite de oliva virgen extra para rematar.



Ampliar El chef Raúl del Moral mostrando su plato recién terminado R. Ucero

Este plato demuestra que, con buenos ingredientes locales y un emplatado sencillo pero elegante, se puede conseguir un plato fresco, sabroso y perfecto para compartir. Una receta ideal para quienes buscan elaborar algo diferente sin complicarse demasiado, pero con toda la esencia del producto de proximidad.