Guiso de garbanzos con bacalao y curry rojo por el chef Raúl del Moral

Hoy, el chef y profesor de la Escuela Internacional de Cocina, nos va a preparar un plato tradicional de cuchara, con garbanzos y bacalao como ... protagonistas, pero con un toque sorprendente gracias a una pasta de curry rojo que aporta un matiz exótico y aromático sin perder la esencia castellana.

Ésta es, din duda, una receta que combina el uso de legumbres de calidad, bacalao fresco o desalado y un sofrito bien trabajado, con un guiño moderno gracias al aceite de sésamo y las especias. Como siempre, la clave está en el producto. En este caso el chef ha utilizado un buen garbanzo pedrosillano y un bacalao de confianza.

Ampliar El chef Raúl del Moral con el plato de garbanzos con bacalao y curry. Rodrigo Ucero

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 45 minutos

Tiempo total 60 minutos

Comensales 4

Calorías 275 kcal/ración Categorías Segundo Ingredientes 4 lomos de bacalao (preferiblemente fresco o desalado sin aditivos)

300 g de garbanzos cocidos

1 tomate maduro

3 dientes de ajo

1 cucharadita de pasta de curry rojo

1 vasito de caldo de pescado o verduras

Aceite de sésamo tostado

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

Unas hebras de chile seco o guindilla (opcional)

Cebollino fresco picado

Sal y pimienta negra recién molida Preparación Si usas garbanzos secos, déjalos en remojo toda la noche en agua mineral para controlar el pH y evitar que se abran durante la cocción.

Cocínalos durante 45 minutos en olla con agua, una hoja de laurel, un diente de ajo y unos granos de pimienta. Escurre y reserva. Si prefieres ahorrar tiempo, puedes usar garbanzos cocidos, pero enjuágalos bien para eliminar el líquido de conserva.

Lamina los ajos y colócalos en una sartén con un poco de aceite de sésamo tostado. Cocina a fuego muy suave, subiendo la temperatura de forma progresiva para que se doren sin quemarse. Puedes añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra si quieres suavizar el sabor del sésamo.

Cuando el ajo esté dorado, incorpora el tomate cortado en dados y baja un poco el fuego. Deja que el tomate suelte su agua y se confite lentamente durante un par de minutos, para crear una base de sofrito jugosa.

Agrega las tajadas de bacalao con la piel hacia arriba. Cocina a fuego medio durante 2-3 minutos, para que el pescado suelte su gelatina natural. Este paso es clave ya que el colágeno de la piel ayuda a ligar la salsa más adelante.

Añade los garbanzos cocidos y reparte bien por la sartén.

Agrega una cucharadita de pasta de curry rojo y remueve suavemente para que se integre con los jugos del bacalao y el tomate. Vierte un poco de caldo (unos 100 ml, o lo suficiente para cubrir el fondo) y deja cocinar 5 minutos a fuego bajo, sin remover en exceso para que el bacalao no se deshaga.

Durante esos minutos, el bacalao liberará su gelatina y el caldo se espesará de forma natural, formando un guiso cremoso y untuoso. Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos antes de emplatar.

Sirve dos trozos de bacalao por persona, cubiertos con el guiso de garbanzos y su salsa brillante. Espolvorea cebollino fresco picado y, si te gusta el toque picante, añade unos hilos de chile o una piparra troceada para dar un punto ácido y crujiente.

El guiso de garbanzos con bacalao y curry rojo es un homenaje a la cocina de siempre con una mirada hacia la cocina asiática. Una receta sencilla, saludable y con un sabor profundo, que demuestra que en la cocina tradicional también caben nuevas técnicas de innovación. Coge pan y cuchara y a disfrutar de este gran platazo.