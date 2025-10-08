Crema de pan con morcilla ibérica, por el chef Raúl del Moral

Un plato con una exquisita presentación y sabor

Miércoles, 8 de octubre 2025

En la cocina vallisoletana, los platos de aprovechamiento han sido siempre parte de la vida diaria. Nada se tiraba. El pan duro, las sobras de ... jamón, un poco de morcilla… todo servía para dar forma a recetas humildes, pero llenas de sabor. Hoy, el chef y profesor Raúl del Moral, de la Escuela Internacional de Cocina, nos ha elaborado esta crema de pan con morcilla ibérica que recoge esa tradición, recordando a las sopas de ajo o a las sopas de pan de antaño, pero con un toque más actual. ¿Te animas a cocinarla? Veamos los pasos…

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 30 minutos y otros 30 de reposo

Comensales 4

Calorías 385 kcal/ración Categorías Recetas de embutidos Ingredientes Pan duro (mejor del día anterior)

1 morcilla ibérica

Unos taquitos de jamón magro

3–4 dientes de ajo

Unas ramas de perejil fresco (mejor rizado)

Mezcla de pimientas (verde, roja, negra…)

1 cucharadita de pimentón dulce y otra de pimentón picante

½ litro de caldo de jamón (hecho con huesos o sobras de jamón)

Un chorrito de nata líquida (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Sal Preparación Cortamos el pan en rebanadas y lo doramos en una sartén con abundante aceite. Cuando esté bien crujiente por ambos lados, lo retiramos y reservamos.

En la misma cazuela, bajamos el fuego y añadimos los dientes de ajo laminados. Los dejamos dorar muy lentamente, como si quisiéramos hacer chips, hasta que queden crujientes y sin sabor a ajo crudo.

Cortamos la morcilla en taquitos pequeños y los añadimos a la cazuela junto con el ajo. Cocinamos un par de minutos para que suelte su grasa y aroma.

Incorporamos los taquitos de jamón y los dejamos apenas unos segundos, con el calor residual, para que no se sequen.

Sumamos la mezcla de pimientas y el pimentón (dulce y picante). Removemos rápido para que no se queme.

Añadimos el caldo de jamón y las rebanadas de pan tostado. Dejamos cocer todo junto unos 10 minutos a fuego bajo. Opcional: añadimos un chorrito de nata para darle un punto más cremoso.

Dejamos reposar la mezcla unos 30 minutos para que el pan se empape bien y coja todo el sabor. Después, trituramos hasta obtener una crema fina.

Servimos la crema en plato hondo. Podemos acompañarla con unos taquitos de morcilla previamente horneados, un poco de perejil fresco picado y, si queremos, unos picatostes o incluso un huevo cocido o frito. Ampliar El chef Raúl del Moral con el plato recién terminado en las cocinas de la Escuela Internacional de Cocina R. Ucero Este plato recuerda a las sopas castellanas de toda la vida, pero con una textura más suave y un sabor más complejo gracias a la morcilla ibérica y el caldo de jamón. Es perfecto para aprovechar pan duro y convertirlo en un bocado de auténtico lujo con el que disfrutar y compartir. Si quieres conocer más recetas como ésta, no dejes de pasarte por nuestra sección Recetas de Valladolid, en la web de El Norte de Castilla. Encontrarás deliciosas propuestas de la mano de grandes chefs vallisoletanos. Y la próxima semana... El chef Raúl del Moral nos vuelve a traer una deliciosa receta con una técnica que a todos nos encanta y que viene de antiguo, el escabechado, en formato ensalada, que irá acompañada de un tomate moruno y aceitunas. ¡No te la pierdas! ¡Está deliciosa!

