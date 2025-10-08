El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un plato con una exquisita presentación y sabor

Recetas de Valladolid

Crema de pan con morcilla ibérica, por el chef Raúl del Moral

Fácil, rápida y exquisita. Esta receta recién servida desde la Escuela Internacional de Cocina, lo tiene todo

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:59

Comenta

En la cocina vallisoletana, los platos de aprovechamiento han sido siempre parte de la vida diaria. Nada se tiraba. El pan duro, las sobras de ... jamón, un poco de morcilla… todo servía para dar forma a recetas humildes, pero llenas de sabor. Hoy, el chef y profesor Raúl del Moral, de la Escuela Internacional de Cocina, nos ha elaborado esta crema de pan con morcilla ibérica que recoge esa tradición, recordando a las sopas de ajo o a las sopas de pan de antaño, pero con un toque más actual. ¿Te animas a cocinarla? Veamos los pasos…

