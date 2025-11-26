El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un helicóptero de Sacyl, en una imagen de archivo. El Norte

Rescatado un montañero herido de 71 años en Candeleda, en Ávila

Resultó herido en una rodilla tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:06

Comenta

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió a primera hora de la tarde la operación de rescate de un varón de 71 años herido en una zona inaccesible por medios terrestres en la Ruta de la Peña de Chilla, en Candeleda (Ávila).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 15.21 horas en la que se solicita asistencia para un varón que había resultado herido en una rodilla tras sufrir una caída mientras realizada una ruta con un grupo de cinco montañeros en la zona que desciende de la Peña de Chilla al Santuario, en Candeleda (Ávila), informa Ical.

Noticias relacionadas

Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol

Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol

Un muerto tras estamparse un turismo contra una vivienda en un pueblo de Soria

Un muerto tras estamparse un turismo contra una vivienda en un pueblo de Soria

El gestor del 112 realizó de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias (CCE), que coordinó el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Una vez en la Peña de Chilla y, tras localizar el lugar en el que se encontraba el grupo de montañeros, el helicóptero realizó un vuelo en estacionario para facilitar el descenso a tierra de los dos rescatadores. Seguidamente, los rescatadores inmovilizaron al herido y realizaron la evacuación de la víctima en apoyo patín acompañado en todo momento por la enfermera rescatadora.

Desde allí, el helicóptero del Grupo de Rescate voló hasta Arenas de San Pedro, punto de traspaso pactado con Sacyl, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias esperaba para trasladar al herido al Centro de Salud de Candeleda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  4. 4 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  7. 7

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  8. 8

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  9. 9 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  10. 10 Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Rescatado un montañero herido de 71 años en Candeleda, en Ávila

Rescatado un montañero herido de 71 años en Candeleda, en Ávila