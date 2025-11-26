Rescatado un montañero herido de 71 años en Candeleda, en Ávila

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió a primera hora de la tarde la operación de rescate de un varón de 71 años herido en una zona inaccesible por medios terrestres en la Ruta de la Peña de Chilla, en Candeleda (Ávila).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 15.21 horas en la que se solicita asistencia para un varón que había resultado herido en una rodilla tras sufrir una caída mientras realizada una ruta con un grupo de cinco montañeros en la zona que desciende de la Peña de Chilla al Santuario, en Candeleda (Ávila), informa Ical.

El gestor del 112 realizó de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indica al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias (CCE), que coordinó el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Una vez en la Peña de Chilla y, tras localizar el lugar en el que se encontraba el grupo de montañeros, el helicóptero realizó un vuelo en estacionario para facilitar el descenso a tierra de los dos rescatadores. Seguidamente, los rescatadores inmovilizaron al herido y realizaron la evacuación de la víctima en apoyo patín acompañado en todo momento por la enfermera rescatadora.

Desde allí, el helicóptero del Grupo de Rescate voló hasta Arenas de San Pedro, punto de traspaso pactado con Sacyl, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias esperaba para trasladar al herido al Centro de Salud de Candeleda.