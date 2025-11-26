El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Valladolid

Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol

El suceso se ha producido este miércoles por la mañana en la calle Amadeo Arias

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Una mujer de 78 años ha fallecido este miércoles por la mañana tras precipitarse desde un balcón en el barrio vallisoletano de Parquesol. Los hechos se han producido a las 11:25 horas en la calle Amadeo Arias, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba que una persona se había precipitado desde algún balcón.

Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente varias patrullas de la Policía Local de Valladolid y del Cuerpo Nacional de Policía, así como personal sanitario y una UVI móvil.

Una vez allí, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento de una mujer de 78 años. Fuentes de la Policía Nacional confirman que no existen indicios de criminalidad y se ha activado el protocolo judicial para estos casos, por lo que se ha procedido al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto Anatómico Forense para realizar la correspondiente autopsia.

