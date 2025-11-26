Un muerto tras estamparse un turismo contra una vivienda en un pueblo de Soria El accidente se ha producido este miércoles por la mañana en Santa María de Huerta

Una ambulancia del 112 en una imagen de archivo.

E. N. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:46 Comenta Compartir

Un hombre de 72 años ha meurto este miércoles por la mañana tras verse involucrado en un accidente de tráfico en la localidad soriana de Santa María de Huerta. En concreto, accidente tuvo lugar sobre las 10:00 horas en la calle Torrehermosa, donde se produjo la colisión de un turismo contra una vivienda.

Según informaron a Ical fuentes oficiales, a esta hora la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias.