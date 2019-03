Pilar Baeza (Podemos): «Yo no acepto chantajes, ni me vendo» La candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, y el secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, durante la rueda de prensa ofrecida hoy en la capital abulense. / Ical La candidata a la alcaldía de Ávila por Podemos asegura que la noticia sobre su condena en 1985 por ser cómplice de asesinato saltó a los medios nacionales como resultado de no acceder a una extorsión ISABEL MARTÍN Ávila Martes, 5 marzo 2019, 16:04

Pilar Baeza Maeso ha asegurado que no tiene «motivos» para retirar su candidatura a la alcaldía de Ávila por Podemos y su decisión está respaldada por la Ejecutiva regional del partido. Baeza afirma haber sido víctima de un chantaje para que se retirara como candidata. El «resultado» de «no acceder al chantaje» fue, según sus palabras, la publicación en un medio nacional de una noticia que desvelaba que en 1985 fue cómplice de un asesinato, y condenada posteriormente.

«Yo no acepto chantajes, ni me vendo», ha manifestado la candidata de Podemos, quien ha explicado que no es la primera vez que le amenazan con sacar a la luz su pasado y que ha tomado «medidas» al respecto. «Para eso están los juzgados y los jueces», ha puntualizado.

Baeza ha explicado que ha recibido «coacciones externas» desde el momento en el que recibió los resultado del proceso de primarias con el objeto de que «abandonase» su candidatura, «utilizando» su pasado «como amenaza».

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha manifestado que desde que la Ejecutiva regional conoció estos hechos tras superar Baeza las primarias provinciales, «en ningún momento he pensado en decirle a Pilar que lo deje». Además, «la he visto animada, fuerte» y «tiene nuestro respaldo». Baeza tampoco ha pensado dar un paso atrás: «que se haya publicado esta noticia no me va a resultar ningún problema personal», y que su «dignidad está por encima todo eso», ha clarificado: «No voy a dejar que me afecte».

Pablo Fernández también ha defendido la candidatura de Baeza asegurando que «ha cumplido con la justicia hace muchísimos años» y que «a Pilar le ampara la Constitución Española y el Código Civil para ejercer sus derechos democráticos» y hacerlo «con total libertad y normalidad». Baeza también ha puntualizado que cumple con el código ético que Podemos «exige» a los candidatos que se presentan al proceso de primarias.

Pilar Baeza ha explicado que desde que ocurrieron los «terribles hechos» y tras cumplir con la justicia «hace muchos años» y «en todos y cada uno de sus términos», ha seguido una «trayectoria personal sin reproche alguno». También ha explicado que ha «cerrado ese capítulo» de su vida «sin ninguna deuda con la sociedad». «La joven ingenua, sin experiencia, que era hace 34 años nada tiene que ver con la persona en la que me he convertido», ha recalcado.

Fines políticos

Pilar Baeza ha alegado que «toda esta trama forma parte de la mafia que hay en la política», ya que considera que su pasado ha salido a la luz por «fines políticos de revanchismo» y en un «afán» por desacreditarla. «Esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer», ha dicho.

Si esto puede pasar algún tipo de «factura electoral, que creo que no», eso «se verá en las urnas», ha añadido Pablo Fernández.

Fernández también ha negado que en el acto político de Podemos en Valladolid el pasado domingo «no se escondió a ninguna candidata entre el público» y que, además, saludó a Pilar Baeza.