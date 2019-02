Pablo Casado: «Estoy convencido de que Silvia Clemente no quiere hacer daño al PP» El presidente del PP, Pablo Casado, visita una explotación ganadera en Las Navas del Marqués (Ávila), junto al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / Ricardo Muñoz-Ical El presidente del PP ha añadido que Clemente ha dado mucho al PP y no lo puede disociar de su vida política ISABEL MARTÍN Ávila Viernes, 22 febrero 2019, 18:03

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, está «convencido» de que la expresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, «no quiere hacer daño al PP» y que ella «quiere a este partido». Casado se trasladó el viernes a Las Navas del Marqués (Avila) junto con el presidente del partido en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha mostrado el «apoyo rotundo e inequívoco» de la dirección de su partido tras la dimisión ayer de Silvia Clemente y sus declaraciones sobre el candidato del PP a la presidencia Junta de Castilla y León.

A la pregunta de si piensa que la decisión de Silvia Clemente podría provocar nuevas bajas en el partido, Casado ha contestado que no. «Conozco a Silvia desde hace tiempo y creo que es una persona que ha dado mucho al partido», ha puntualizado, añadiendo estar «convencido» de que la decisión de Clemente de dejar la política «es parte de su vida», y que ella «no se puede disociar del partido» después de muchos años «de servicio público, de los mejores de su vida». «Estoy convencido de que no quiere hacer daño al PP porque sería hacerse daño a sí misma, a su trayectoria y a lo que ella ha defendido durante todos estos años», ha declarado el dirigente popular.

En sus declaraciones en Ávila, en las que ha asegurado tener una «buena relación» con Clemente, Pablo Casado ha declarado haberse llevado una «sorpresa que no ha sido agradable» con su dimisión y declaraciones, aunque ha añadido que se quiere «quedar con lo mejor» en referencia a su paso por la presidencia de las Cortes y por la Junta de Castilla y León.

Pablo Casado ha confesado que no conocía la decisión de Clemente de abandonar el partido y que es algo «que no puedo compartir y tengo que lamentar». Sin embargo, ha afirmado no compartir «en absoluto» las «apreciaciones que ha hecho sobre el Partido Popular de Castilla y León» y sobre Fernández Mañueco.

Defensa a Mañueco

Frente a Alfonso Fernández Mañueco, a quien Casado ha mostrado su «apoyo», el presidente del PP ha manifestado la «convicción» de que el primero será el próximo presidente de la Junta de Castilla y León». También han arropado a Mañueco en esta comparecencia la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la abulense Alicia García, el presidente del PP de Ávila, Carlos García, y el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo García.

Ical

Casado ha asegurado que Mañueco es «el presidente del PP de Castilla y León porque así lo han decidido los votantes en primarias», y el candidato a la Junta por el partido «porque así lo ha decidido la dirección nacional, que es la responsable» teniendo «muy en cuenta lo que piensan las direcciones provinciales de Castilla y León» y «el criterio que se puede tener en base» tanto a su gestión como alcalde como consejero, así como por su trayectoria como secretario regional.

Asimismo ha hecho «extensivo» dicho respaldo a Carlos García y al PP de Ávila, tras las diferencias manifestadas en el partido provincial por parte del presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el abandono de las filas populares de varios afiliados afines a Cabrera, por lo que fue preguntado directamente. Casado ha defendido que el PP regional es un partido «unido».

Listas nacionales

Pablo Casado ha anunciado que no será el cabeza de lista al Congreso por Ávila, en las que ha estado incluido en las pasadas tres legislaturas. Ha mostrado su satisfacción por haber formado parte de las listas de la provincia «que más ha hecho por la historia democrática reciente», y ha recordado tanto al presidente Adolfo Suárez y a Aznar, que fue diputado por Ávila, y muy especialmente a Feliciano Blázquez.

Asimismo ha puntualizado que «no se le ha preguntado a nadie a quién apoyó en el congreso nacional» y ha manifestado estar «orgulloso» de la «integración» producida en el seno del partido desde que llegó a la presidencia del PP. «Hemos salido juntos, reforzados, unidos», ha recalcado.

«Que alguien haya sido exministro de Rajoy o exministro de Aznar, para nosotros es algo que le da un plus como experiencia de gobierno», ha defendido Casado sobre las futuras listas electorales. Aunque el máximo dirigente del PP ha puntualizado que no ha hablado con exministros ni de Aznar ni de Rajoy «para saber qué quieren hacer» ni tampoco se han puesto a «concretar las listas». Pero ha recalcado que éstas estarán formadas «con muy buenos perfiles para que tengan el apoyo mayoritario de todos los españoles». Ha mostrado la misma seguridad respecto a las listas autonómicas y municipales de Ávila.

«En España caben todos»

Casado ha asegurado que en «nuestra España caben todos, incluso los independentistas y los de Podemos. Asimismo ha mostrado su preocupación por la situación de Cataluña, y con la «desaceleración económica». Ha recalcado el «fracaso» de la huelga catalana de ayer, donde «no hubo novedad» porque «la Generalitat lleva en huelga muchísimo tiempo», ha dicho. «Que no trabaje Torra no es novedad porque no ha dado un palo al agua desde que es presidente de la Generalitat» asegurando que lo único que ha hecho ha sido «para la sedición» y la «rebelión», así como para «crispar» la convivencia, legalidad y prosperidad de Cataluña. «Nosotros, a lo nuestro», ha terminado.