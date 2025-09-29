Muere un hombre tras volcar con un tractor en Navalcruz

Una ambulancia de Sacyl en una imagen de archivo.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:57

Un hombre falleció este mediodía en el área recreativa de la Dehesa de la localidad abulense de Navalacruz tras volcar con un tractor pequeño.

Según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la llamada de aviso se recibió a las 12.21 horas y, en ella, se alertaba sobre el vuelco del tractor y se advertía que su único ocupante había quedado atrapado.

La sala de operaciones del 1-1-2 pasó el aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió al equipo médico del centro de salud de Burgohondo.

Los organismos confirmaron en el lugar el fallecimiento del varón, de unos 45 años.

Este accidente ocurre tan solo unos días después de que un joven de 19 años perdiera la vida de forma similar en Muriel de Curiel, en Valladolid, tras ser atropellado por un tractor.