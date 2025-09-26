Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes

ValladolidHallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
El cuerpo del hombre, de origen portugués angoleño, no presentaba signos de violencia
Valladolid
Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:53
Efectivos de la Policía Nacional de Valladolid investigan la muerte de un joven de 29 años que llevaba desaparecido desde el pasado martes, 23 de ... septiembre, y cuyo cuerpo ha sido encontrado este viernes en un pinar de la localidad de Montemayor de Pililla.
La desaparición del hombre, Gerson F. B., de origen portugués angoleño, había sido denunciada el pasado martes en la Policía Nacional de la ciudad de Vigo, donde residen sus padres, después de que no lograran contactar con él durante su estancia en Valladolid por motivos laborales.
De forma inmediata se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que ha terminado esta mañana con el hallazgo del cuerpo en un pinar de Montemayor gracias a la geolocalización del móvil una vez obtenidos los permisos pertinentes para analizarlo. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Guardia Civil al encontrarse dentro de su demarcación, así como las autoridades judiciales y forenses. En principio, y según apuntan fuentes de la investigación, el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que todo apunta a una muerte voluntaria, a falta de los resultados de la autopsia.
Durante los últimos días, y en especial en la mañana de este viernes, las redes sociales se habían llenado del cartel de búsqueda de Gerson F. B., a quien se le perdió la pista el martes, 23 de septiembre. Entonces vestía ropa de trabajo y conducía un vehículo Dacia de la empresa para la que estaba trabajando.
Línea 024 de atención a la conducta suicida
Si sufres de pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida o conoces a alguien que los padezca puedes llamar por teléfono al número 024 del Ministerio de Sanidad o acceder a la web de la línea 024 . En caso de emergencia vital inminente puedes llamar directamente al teléfono de emergencias 112.
