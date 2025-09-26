El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de una calle de Montemayor de Pililla. A la derecha, el joven Gerson. El Norte

Valladolid

Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes

El cuerpo del hombre, de origen portugués angoleño, no presentaba signos de violencia

E. N.

E. N.

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:53

Efectivos de la Policía Nacional de Valladolid investigan la muerte de un joven de 29 años que llevaba desaparecido desde el pasado martes, 23 de ... septiembre, y cuyo cuerpo ha sido encontrado este viernes en un pinar de la localidad de Montemayor de Pililla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  2. 2

    Adiós a Jose Julio Sanz, el transportista que se desvivió hasta el último día por el campo vallisoletano
  3. 3

    Iveco nombra por primera vez a una mujer como directora de la fábrica de Valladolid
  4. 4 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  6. 6 Investigada una conductora por no auxiliar a la motorista que murió en la VA-30 en Arroyo
  7. 7

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  10. 10

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes

Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes