Muere de forma repentina el alcalde de Chamartín mientras realizaba ciclismo

El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 17:38 Comenta Compartir

El alcalde de alcalde de la localidad abulense de Chamartín y diputado de Por Ávila, Ángel Jiménez Martín, de 66 años, falleció hoy de forma repentina cuando realizaba una ruta ciclista en grupo por la provincia.

El 112 recibió un aviso a las 12:52 horas, en el que se informaba de que un ciclista estaba inconsciente, en el kilómetro 53 de la N-502 a la altura del municipio de San Martín del Pimpollar. El Centro de Emergencias dio aviso a la Guardia Civil y a Sacyl, que envió personal del centro de salud de Navarredonda de Gredos, una ambulancia de soporte vital y una UME. El persona sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento, según informa Ical.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, la corporación provincial y los trabajadores de la institución lamentaron «profundamente» el fallecimiento del diputado provincial Ángel Jiménez, del Grupo Político XAV, en la mañana de hoy.

«Es un momento de profundo dolor ante la pérdida de un compañero durante tantos años, alcalde de un municipio y diputado provincial que siempre se preocupó por el desarrollo de su pueblo y por que la Diputación ofreciera los mejores servicios a los abulenses, tanto desde las filas del PP, en el que militó hasta 2019, como en las de su actual formación política», señaló Carlos García. «Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y demás compañeros», añadió.

Tres días de luto oficial

El presidente decretó tres días de luto oficial, en los que la bandera provincial ondeará a media asta en la sede de la Diputación, y «nos ponemos a disposición de la familia para ofrecer el más sentido homenaje a la memoria de nuestro querido Ángel».

Por su parte, desde Por Ávila expresaron que el partido «llora la muerte del alcalde de Chamartín y diputado provincial de Por Ávila, Ángel Jiménez Martín, que ha fallecido de forma repentina esta mañana con una larga trayectoria de servicio público».

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, trasladó su profundo dolor por la pérdida, y destacó la «integridad, compromiso y vocación de servicio público» de quien durante cerca de 40 años fuera alcalde de su pueblo, y durante tres décadas diputado provincial.

Jiménez ha sido ininterrumpidamente alcalde del municipio de Chamartín desde 1987 y diputado provincial desde 1995. Los cuatro primeros años fue regidor con el CDS, y después con el Partido Popular. En 1995 fue elegido diputado por la comarca de Ávila en la Diputación Provincial, donde llegó a ser vicepresidente de Desarrollo Rural.

Con una dilatada experiencia en el sector público en la provincia, y muy querido por el sector agroalimentario, fue uno de los impulsores de la marca de calidad «Ávila Auténtica». En la actualidad seguía formando parte de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Al margen de su actividad política, fue trabajador autónomo, responsable de una fábrica de piensos en su localidad.