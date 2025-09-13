El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una furgoneta en Ávila

El siniestro se ha producido sobre las 15:20 horas de este sábado en la N-110 en Aldeavieja

E. N.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:30

Dos hombres fueron trasladados este sábado al Hospital de Ávila tras resultar heridas en un accidente ocurrido en la N-110, en el kilómetro 233 en Aldeavieja. El siniestro, según informó el Servicio de Emergencia 112 de Castilla y León, tuvo lugar sobre las 15:20 horas, tras la colisión frontolateral entre una furgoneta y un turismo.

Noticias relacionadas

La explosión de una bombona de butano deja un herido en Zamora capital

La explosión de una bombona de butano deja un herido en Zamora capital

Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

Los testigos del accidente solicitaron asistencia para dos varones conscientes, uno de ellos herido en un brazo. Al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil de Tráfico y los profesionales del Sacyl que trasladaron en dos ambulancias a los heridos hasta el hospital de Ávila.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  2. 2

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  3. 3 Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  4. 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  5. 5 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  6. 6

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  7. 7

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  8. 8 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  9. 9 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos tras una colisión entre un coche y una furgoneta en Ávila

Dos heridos tras una colisión entre un coche y una furgoneta en Ávila