Dos heridos tras una colisión entre un coche y una furgoneta en Ávila El siniestro se ha producido sobre las 15:20 horas de este sábado en la N-110 en Aldeavieja

Dos hombres fueron trasladados este sábado al Hospital de Ávila tras resultar heridas en un accidente ocurrido en la N-110, en el kilómetro 233 en Aldeavieja. El siniestro, según informó el Servicio de Emergencia 112 de Castilla y León, tuvo lugar sobre las 15:20 horas, tras la colisión frontolateral entre una furgoneta y un turismo.

Los testigos del accidente solicitaron asistencia para dos varones conscientes, uno de ellos herido en un brazo. Al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil de Tráfico y los profesionales del Sacyl que trasladaron en dos ambulancias a los heridos hasta el hospital de Ávila.

