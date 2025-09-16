El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado en el que quedó el vehículo tras el accidente. Emergencias Ávila

Dos heridos al salirse su coche de la carretera y volcar en Ávila

El accidente se produjo el lunes por la tarde en la CL-605 a la altura de Herradón de Pinares

E. N.

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:49

Un hombre y una mujer de unos 50 años resultaron heridos este lunes al salirse de la carretera el turismo en el que viabajan y posteriormente volcar en la provincia de Ávila. El siniestro se produjo sobre las 17:00 horas en en el kilómetro 15 de la carretera CL-505, en Herradón de Pinares, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada en la que se informaba de lo ocurrido y se requería asistencia para dos ocupantes, uno de los que además se encontraba atrapada por una pierna dentro del vehículo.

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, los Bomberos de Ávila, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron a ambas personas heridas, a quienes se trasladó más tarde en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico, respectivamente, al Hospital de Ávila.

