Auvasa y comité no avanzan en las opciones al sistema de tríos

En el encuentro, participaron además de la dirección de la compañía, el teniente alcalde, Manuel Saravia, y el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez. El edil presentó una propuesta por escrito a la petición del comité, y «con criterios técnicos, sin valoración política, hemos observado en su conjunto que no es posible aplicarla. Por un lado, porque los cambios que proponen no garantizan el servicio actual al cien por cien, ni los que queremos hacer en el futuro inmediato. Además, no tenemos claro el coste que puede suponer, aunque esto sería una cuestión por ahora menor».

TETRO, ¿cuánto cuestan las tarifas de los autobuses de las empresas privadas que prestan servicio en el Alfoz de Valladolid?¿Reciben subvenciones? ¿Cuánto cobrán los chóferes de esas Empresas? Pues sigue con tu rollo de los sueldos y que puedes opinar, porque tú no les pagas un Euro de tus impuestos, informese para hablar, salvo que quiera mantener su campaña de aparato político de desprestigio, si es así, empiecen a cumplir primero con lo que les prometieron a esta gente

Los alcaldes actuales de Valladolid van en pareja, entre ellos mismos, y por eso no les gustan los tríos.

Al final tragarán con todo, al tiempo, a poco que sigan presionando los sindicatos.

Una cosa son los derechos de los trabajadores, por ejemplo el tiempo para ir al baño o para comer el bocata o para estirar las piernas y otra cosa son los sueldo.

Estos alcaldes que se llaman de izquierdas, progres, comunistas o anarquistas, resulta que han intentado dividir mezclando sueldos y lo de ir a mear.

Los sueldos de Auvasa deberían bajar rápidamente porque el los del resto de trabajadores lo ha hecho estos años y ellos cobran del resto de trabajadores, pero tienen derecho a que les cubran cuando tienen que ir al baño.



Ya. La solución, según tu, no pasa por aumentar los salarios al resto de os trabajadores. Tu opción es bajárselo a los de Auvasa. Aunque imagino que no solo a los de Auvasa, querrás bajárselo a bomberos, policías, profesores, personal sanitario..etc,etc....



Cuanto odio destilas. Y mucha mala educación. E intolerancia.

Auvasa y comité no avanzan en las opciones al sistema de tríos. ***Será por eso que los los autobuseseros respetan cada vez menos los pasos y salidas de los demás conductores...

Estos debates dan pena...Algunos parecéis empresarios. Solo defendéis bajadas de salarios y destrucción de derechos... que hay que tragar con todo.... Así nos va.

El problema que parampagar a estos señores hay que pedir un crédito con cargo a los ciudadanos mira tu que bien, si en vez de cobrar 24.000 euros cobraran 15.000 euros no habría que hacer malabarismos .

Hombre, como con el tema de la empresa pública de aguas, que va a haber que pedir un crédito para empezar a trabajar. Y no os veo a ninguno poner el grito en el cielo por este tema....

Y si no cobraran, mejor. Mas barato.Ya solo te falta decir que los pensionistas que cobren mas de 1.500? se les quite un par de pagas, que cobran mucho.



¿ Que crédito han pedido para pagar a los conductores de Auvasa ?



Los representantes trabajadores, se quejan que no hay gente para hacer los tríos, cómo los va a ver si cobran 30.000 euros por cabeza, así no hay empresa que lo aguante y esto haga que no se pueda contratar a nadie para las horas que ellos propugnan. El Ayuntamiento se tendrá que plantear que sueldos tienen que tener un conductor de autobús urbano que no se mueve de su ciudad, con sueldos tan altos no hay maniobra, para que salga el trabajo.

No sabes ni de lo que hablas. Hay gente para hacer los trios. Pero no hay la misma gente en la empresa que hace 4 años, ergo no se pueden hacer los mismos servicios que entonces.



Cobran como un Fasero con antigüedad y mucho menos que un trabajador de Michelin. ¿ La responsabilidad es la misma ?. También cobran menos que un maquinista de mercancias de Renfe, Parecido a un conductor del servicio de limpieza.



Fasero, que educación, la.mayoría en subcontratas y sin saber si mañana te iras a la calle, Michelín empresa privada como.si.cobran 8.000 euros. Auvasa empresa publica que pagamos.todos os pensáis que esta es jauja. Por cierto el que no tiene pero ni idea y lo ha demostrado eres tú. Y sino oye mas a tu representante sindical, "exceso de horas por que no hay personal". Dicho queda, a ver como se paga otros 10 o 20 conductores que cobran 24.500 euros mas las noches y mas otras prebendas.

Cuano la junta deje de inyectar dinero en FASA, me empiezas a hablar de empresa privada. Hoy por hoy prácticamente paga los sueldos de sus trabajadores.



Si, Fasero. Igual que se llama autobuseros a los conductores de Autobus, no es falta de respeto,es una definición. Ya se que ahora se llama recolectores de desechos urbanos a lo que toda la vida han sido basureros, cosa de lo politicamente correcto, pero allá cada cual con ello. Y si le quieres quitar la razon al informe PISA, y las deficiencias en la comprensión lectora, he especificado claramente " Fasero con antigüedad ".



Que razón llevas en lo de las subvenciones de Fasa... Ya lo he dicho en mas ocasiones, que todos estos que se molestan por las reivindicaciones q hacen los demás ojala no se vean en la misma situación.

Y que bonito si no estan conformes que se vayan al paro.Que tengas mucha suerte en la vida y q no te falle el trabajo o que tu empresa en un momento dado decida que te vas a la calle porque ya no le pareces productivo , total hay mucha gente en el paro, espero que no te quejes (aunque haya un convenio que te ampare)



Sigues hablando sin saber... si no sabes lo que cobran mejor cállate pero se ve que lo único que sabes hacer es hablar sin enterarte de nada.

Si no quieren trabajar que se queden en su casa que hay muchA GENTE EN EL PARO



Madre de Dios, espero que ningún día tengas ningún problema en tu trabajo. Los demás diremos ¿Por qué se queja?, hay gente en el paro...Cuando se quejen los del paro, dirá un inmigrante ilegal, lo mismo. Entonces lo dirá uno de Sri Lanka y así hasta que os tengamos que agradecer a todos los progres de salón aquella vez que dijisteis: ¿De qué se quejan?.

Quieren trabajar. Pero ni gratis, ni sin condiciones dignas. Si tu quieres renunciar a eso, no te faltaran oportunidades de hacerlo.



Por qué los funcionaros hacen huelga para trabajar 35 horas cuando los demás trabajamos mínimo 40??????





Has planteado mal la pregunta. Porque no hacemos huelga el resto de la gente para trabajar 37,5 horas igual que hacen los funcionarios.

Porque a los demás nos lo descuentan del sueldo y a ellos no y encima nos despiden



Ah, que a ellos las huelgas no se las descuentan del sueldo, sera entonces un capricho hacer huelgas parciales, en vez de totales e indefinidas, ya que total, les da lo mismo económicamente.

¡ Que atrevida es la ignorancia !.

Pregúntales cuanto les han descontado del sueldo a los que hicieron los paros....