La especial campaña contra los atropellos de @PoliciaVLL

La Policía Local, a través de su hiperactiva cuenta de Twitter, que suma casi diez mil seguidores, ha comenzado una campaña especial de concienciación dirigida a peatones y conductores para intentar evitar los atropellos que en las últimas semanas vienen sucediéndose en las calles de la capital. Los agentes, bajo el hastag #EvitaAccidentes, lanzan consejos a sus seguidores para que adopten las pertinentes medidas de seguridad.

Al peatón: «Debes cruzar siempre por el paso de cebra, sin correr pero sin detenerte, y evitar reacciones no previsibles». Y al conductor: «No conviene hacer señas a peatones para que crucen, sobre todo a niños; puede haber otros conductores que no se percaten». Consejos sabidos, sí, pero que no conviene olvidar en las calles. Ayer mismo, una mujer de 78 años fue golpeada por una furgoneta cuando su conductora daba marcha atrás para aparcar frente a las oficinas de Correos situadas junto al edificio de Usos Múltiples.

El suyo fue el undécimo atropello registrado en la capital desde que el pasado día 8 perdiera la vida un hombre de 82 años al ser arrollado por una moto en la calle Madre de Dios. Dos días después llegaría el segundo siniestro mortal, que le costó la vida a un peatón de 72 años en la calle Gondomar. Y ahí saltaron las alarmas. Los siguientes atropellos se saldaron en su mayoría con heridos leves (nueve en total) y solo dos viandantes sufrieron lesiones graves

Estos son algunos de sus mensajes colgados en @PoliciaVLL para evitar estos accidentes:

#PEATÓN, debes cruzar siempre por el paso de peatones, sin correr pero sin detenerte y evitar reacciones no previsibles.#EvitaAccidentespic.twitter.com/I56NiYL1bX — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) 20 de enero de 2017

Con ellos empezamos por lo más difícil: aprender a cruzar la calle sin correr riesgos Campaña #EducaciónVial@SanViValladolidpic.twitter.com/HOg220FE2R — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) 20 de enero de 2017

No conviene hacer señas a peatones para que crucen, sobre todo a niños; puede haber otros conductores que no se percaten.#EvitaAccidentespic.twitter.com/4BMTjx7e0e — PoliciaValladolid (@PoliciaVLL) 20 de enero de 2017