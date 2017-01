Ayuntamiento y Tráfico se ponen manos a la obra tras la sucesión de atropellos en la capital

Sigo diciendo lo mismo, un coche a 60km/h que respeta totalmente los semáforos, pasos de peatones, etc... no puede matar a nadie (a no ser que el peatón cruce mal). Un coche a 40km/h saltándose los semáforo si. Por lo que el mayor problema no es la velocidad, es respetar los semaforos. Unos y otros. Porque lo de los peatones no es ni medio normal ya... pero como estamos acostumbrados a verlos 100000 veces al dia... ya es una escena tradicional, como dice la noticia