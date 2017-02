Aprende a actuar si eres víctima de un falso 'secuestro exprés'

El pasado lunes 20 de enero una vallisoletana sufrió un caso de falso 'secuestro exprés' que, felizmente, se cerró con el fin de la llamada, tras comprobar la Policía Nacional que su hijo se encontraba fuera de peligro.

Esta modalidad, de la que prácticamente a diario se registran nuevos casos, consiste en la recepción de una llamada, habitualmente desde Chile, en la que unos supuestos secuestradores aseguran tener retenido a un familiar de la víctima. Para confirmar esto incluso llegan a imitar la voz de una persona en apuros y a proferir amenazas de muerte, apremiando al receptor de la llamada a realizar el pago de una suma de dinero para conseguir su liberación.

El caso registrado en Valladolid no es el único ocurrido en la comunidad. Sin ir más lejos, el pasado mes ocurrió un hecho similar en una localidad zamorana y hace poco más de un año otro, con la concejala de Medina del Campo, Ana Isabel Pena, como supuesta víctima del rapto.

Según la Guardia Civil, muchos de estos actos nacen a partir de llamadas aleatorias realizadas desde cárceles de Chile, donde algunos presos tienen acceso a teléfonos móviles. Para ello, utilizan una lista de teléfonos españoles y... prueban suerte.

La Policía Nacional ha comenzado con una acción de prevención ante este tipo de acciones. En ella, se recogen siete puntos:

1.- No descuelgue llamadas que no espera con prefijo 0056 o +56 o con número oculto

2.- Desconfíe si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo: no son su familiar

3.- Mantenga la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo

4.- Compruebe la información que le están aportando los falsos secuestradores

5.- No realice ningún pago, le exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no envíe ningún dinero

6.- No facilite datos personales y tampoco los publique en redes sociales

7- Avise a la Policía Nacional (091) e intente localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa

#FelizDomingo Si toca comida en casa de tus padres o abuelos, aprovecha para recordarles que esto #NOesREAL. ¡Que no caigan en la extorsión! pic.twitter.com/zyUnycMwNM — Policía Nacional (@policia) 5 de febrero de 2017

La Guardia Civil, que también trabaja en este tipo de casos elaboró un decálogo el pasado año a partir de las recomendaciones del Equipo de Secuestros y Extorsiones del Cuerpo, compuesto por agentes «con gran experiencia y cualificación que han participado eficazmente en investigaciones de secuestros e España y fuera de nuestras fronteras, liberando a las víctimas».

Estas son sus recomendaciones:

1.- Mucha precaución con llamadas entrantes con prefijos desconocidos o numeración oculta.

2.- Una vez atendida la llamada extorsiva, mantener en todo momento la calma y la serenidad.

3.- Escuchar y dejar hablar a nuestro interlocutor, grabando la conversación si es posible.

4.- No facilitar nunca durante la llamada datos personales, familiares, de ubicación o de contacto.

5.- Dejar siempre una línea de telefonía libre para intentar localizar a la falsa víctima y/o avisar a la Guardia Civil.

6.- Intentar realizar alguna pregunta muy personal de la víctima que le permita, en base a la contestación, concluir que es un falso secuestro.

7.- No efectuar nunca por nuestra cuenta pagos monetarios o entregas de efectos de valor requeridos por el extorsionador.

8.- No dudar en cortar la comunicación. Posiblemente desistirán y buscarán otra posible víctima.

9.- Escribir inmediatamente todo lo que se recuerde y denunciar siempre los hechos a la Guardia Civil.

10.- Controlar los datos volcados en las redes sociales y evitar encuestas en las que se pregunte por datos personales. Estos datos pueden ser utilizados por los criminales para hacernos creer que se trata de un secuestro real.

Los secuestros son, desde luego, uno de los temores más recurrentes entre la población y los delincuentes lo saben y se aprovechan de ello, como en el caso de timos como el hasta ahora referido. Los bulos que circulan principalmente a través de aplicaciones de mensajeria instantánea como WhatsApp también se aprovechan de ello. Por ejemplo con la información falsa que circula de forma habitual y que alerta de secuestros en cines y que en repetidas ocasiones la Policía Nacional ha referido como una mentira.