Reguera asegura que la Policía Local es el cuerpo de seguridad que más cobra Un agente de la Policía Local regula el tráfico la pasada Semana Santa. / Antonio de Torre El portavoz del equipo municipal de Gobierno garantiza la seguridad en Semana Santa aunque los agentes se nieguen a hacer horas extra MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Jueves, 22 marzo 2018, 11:33

Alfonso Reguera no quita importancia a las reivindicaciones de los agentes de la Policía Local de Segovia, pero separa lo relativo a las condiciones laborales que procede de comunicados y declaraciones de los sindicatos representativos de lo que son las «competencias de un cuerpo de seguridad» porque «son dos cuestiones que no tienen que influir una en la otra». Dicho esto, y ante el anuncio de que los agentes no harán horas extraordinarias durante Semana Santa, el portavoz del equipo socialista declaró ayer que «la seguridad está absolutamente garantizada en este periodo». También dijo que «algunos de los agravios» a los que se refieren los sindicatos «no son así», y precisó que la Policía Local de Segovia «está perfectamente equipada» para las funciones que tiene que realizar.

Estas competencias son las de regulación del tráfico y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales, aparte de otras de seguridad en las que la competencia directa corresponde a la Policía Nacional, según Reguera, quien recalcó que Segovia «es una ciudad eminentemente tranquila y segura» y el equipamiento de los agentes locales es «suficiente» para las funciones encomendadas.

Insistió Reguera en que hay argumentos de las quejas de la Policía Local de Segovia «que tienen que ver más con las elecciones sindicales», para indicar que en la ciudad la plantilla está «muy por encima de la recomendada por la Junta de Castilla y León, que es de 1,5 agentes por cada mil habitantes». Según dijo, en la actualidad la plantilla es de 110 agentes y hay cuatro plazas vacantes, de modo que son muchos más que los 78 recomendados por la Junta.

Respecto a las horas extra, el concejal manifestó que «son voluntarias y no se puede obligar a nadie a hacerlas», por lo que cuando es necesario para algún servicio hay una lista de agentes dispuestos a hacerlas. Aseguró además Reguera que «el equipo de gobierno no quiere conflictos», pero insistió en que «se hagan horas extras o no, la seguridad en la Semana Santa está absolutamente cubierta», igual que la ordenación del tráfico en las calles para las procesiones y los demás actos de esos días.

Agregó que no todos los agentes están en el listado de los dispuestos a realizar horas extra. «No hacen horas 95 agentes, si tuviéramos 95 agentes en la calle en el momento de las procesiones, habría que ver quién está por la noche o por la mañana. La ejecución de horas extras es exclusivamente en momentos determinados, como puede ser la Semana Santa por acumulación de procesiones, pero en lugar de ir tres policías con Santa Eulalia pueden ir dos o uno, no veo yo ningún problema». El procedimiento será el de otro años, con la ordenación de los servicios por la jefatura de la Policía Local «con los recursos que tiene», si bien matizó que «si hay que modificar el operativo para la Semana Santa, habrá que modificarlo».

Explicó Reguera que la Policía Local de Segovia «es el cuerpo de seguridad que tiene de media el mayor ingreso por nómina», y sus retribuciones están «muy por encima de las de la Guardia Civil y por encima de las de la Policía Nacional y las policías autonómicas». Otra cosa, dijo, es que haya «algunos ayuntamientos en los que (los agentes) cobren más, pero hay que recordar que la jornada laboral de un agente de la Policía Local de Segovia es de 35 horas, mientras que en los casos a que ellos se refieren la jornada laboral de esos agentes es de 40 horas semanales». Y añadió que «si los sindicatos consideran que hay un agravio comparativo en cuanto a las condiciones laborales de la Policía Local, hay órganos en el Ayuntamiento, como la Junta de Personal o las mesas de negociación, en los que se deben dirimir estos asuntos, no con un comunicado».