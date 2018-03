Detenido un concejal socialista de Codorniz por asaltos a gasolineras y viviendas Plaza de Codorniz y, al fondo, el Ayuntamiento. / El Norte En el maletero del coche llevaba un uniforme antiguo de la Guardia Civil sustraído de una nave ANA NUIN Segovia Jueves, 22 marzo 2018, 10:57

La Guardia Civil ha detenido a un concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Codorniz, A. H., como presunto autor de robos en varias gasolineras y viviendas en la provincia. El hombre fue arrestado cuando se encontraba en el interior de su vehículo después del asaltar presuntamente la gasolinera de Martín Muñoz de las Posadas y apropiarse de la caja, que fue encontrada en el asiento del copiloto y en cuyo interior había algunas monedas. El edil del grupo socialista, que se dedica a las tareas agrícolas, levaba en el maletero un uniforme de la Guardia Civil que había sido robado de una nave. Estas prendas corresponden a la anterior uniformidad del cuerpo de seguridad, que fue sustituida hace unos años.

El alcalde de Codorniz, Domingo Tinaquero, seha mostrado «enormemente sorprendido» por lo ocurrido. «Nunca lo hubiera pensado. Ni yo ni todos los vecinos del pueblo. Antonio es una persona normal. No es lógico lo que ha ocurrido. No sabemos en qué andará metido para habérsele ocurrido una cosa así. Además, el hecho de que haya utilizado un uniforme de la Guardia Civil es algo muy serio», dijo Tinaquero, a quien la noticia sorprendió fuera de la población. El Ayuntamiento de Codorniz, localidad con cerca de 350 habitantes, está gobernado por el Partido Popular, que tiene cuatro concejales. El PSOE, con tres ediles, está en la oposición. El presunto autor del intento de robo consiguió el escañol de concejal bajo las siglas del PSOE, pero no milita en el partido, señaló el secretario de Organización del PSOE de Segovia, José Antonio Mateo.