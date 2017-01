Carrefour tiene previsto abrir el híper en el centro Luz de Castilla de Segovia «en breve»

El hipermercado que Carrefour abrirá en el centro comercial Luz de Castilla se convertirá en el número once de la cadena francesa en Castilla y León tras la reciente apertura en Zamora y la inminente inauguración en Valladolid, prevista para el 26 de enero. Precisamente ayer, en la presentación del híper vallisoletano, Gabriel García Aparicio, director regional de Carrefour en Castilla y León, anunció que Segovia contará con una tienda similar «en breve; no decimos nada más porque no queremos dar pistas a la competencia». A este respecto, García Aparicio reconoció que la compañía se encuentra actualmente «muy atareada» con la remodelación de las instalaciones del Eroski en Valladolid y su conversión en «nuestro modelo de tienda».

Esta labor, en la que están participando actualmente unas quinientas personas, se inició el pasado día 9 de enero; por lo que, como también ocurrió en Zamora, se prevé que en Segovia la tienda se pueda inaugurar unas tres semanas después de iniciarse las obras, «que aún no han comenzado», apostilló García Aparicio.

Nueva estrategia de Eroski

Tanto el establecimiento segoviano, como los de Valladolid y Zamora, fueron adquiridos por Carrefour en marzo de 2016 dentro de una operación de compra por la cual la cadena multinacional francesa adquiría por 205 millones de euros 36 hipermercados y 22 gasolineras de Eroski; asfixiada por las deudas e inmersa en una nueva estrategia de supermercados de proximidad circunscritos al norte de España (a finales de 2014 ya vendió al grupo DIA supermercados del centro y sur del país).

Uno de los términos del contrato era que Carrefour garantizaba todos los puestos de trabajo. En Valladolid, no solo ha mantenido estos 87 empleos, sino que ayer anunciaba la contratación de otras 61 personas.