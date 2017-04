Sandoval: «Si Unionistas sube a 2ª B le devolveremos a Salamanca parte de lo que le quitaron»

A partir de mañana, el hasta ahora vicepresidente de Unionistas dará un paso al frente para convertirse en el próximo presidente de la entidad salmantina. Miguel Ángel Sandoval recoge por tanto el testigo de Javier Tejedor y confía en lograr en su mandato el ascenso a SegundaB.

–¿Quién es Miguel Ángel Sandoval?

–Un salmantino de 39 años que se dedica al mundo de la informática, aficionado de la Unión Deportiva Salamanca desde niño y embarcado desde el primer momento en el proyecto de Unionistas de Salamanca.

–¿Cuándo le empieza a apasionar el fútbol?

–Imagino que como a todos, desde pequeño. La UDSsiempre estuvo ligada a mi vida y a mi familia. Pasaba los veranos en las piscinas del Helmántico, iba con mis padres a ver a la UDS y viajaba a ver sus partidos. Iba al Fondo Sur, a Preferencia o al Fondo Norte en diferentes etapas. Donde se podía.

–Su primer carné de socio de la UDS fue con...

–El primero con apenas seis meses. Yo nací en enero y en junio, cuando mi padre fue a hacer los carnés de la piscina ya hizo también el del fútbol. Recuerdo con cuatro o cinco años ir a ver los partidos de pretemporada incluso con el bañador mojado recién salido del agua (ríe).

–¿Qué supuso para usted la desaparición del Salamanca?

–Los últimos años fueron muy intensos alrededor de la UDS. Por mi trabajo me podía permitir viajar mucho con el equipo, seguirlo de cerca y fue un palo muy fuerte su desaparición. No era solo un equipo de fútbol sino también una forma de vida porque siempre estaba todo ligado a ella. Desaparece algo que te ha acompañado toda la vida. Con la PAU(Plataforma de Aficionados de la Unión) trabajamos hasta el final por hacer ver que el Salamanca era viable, pero no quisieron escucharnos.

–Entonces cree que se pudo evitar su adiós.

–Sí, por supuesto. Nos juntamos un grupo de personas, se estudió la viabilidad económica de la UDS pero prefirieron dejarla morir para salir con otro proyecto sin deuda. Ya hemos visto cómo salió todo al final.

–¿Por qué se engancha al proyecto de Unionistas?

–Me engancho porque creo que era el proyecto más puro. No estoy de acuerdo con la compra de plazas, pienso que los ascensos deben ganarse en el terreno de juego y creo que Salamanca se merecía un equipo que recordara los valores de la UDS, que los aficionados que se movieron hasta el final por su salvación tuvieran un equipo de referencia. Yo iba a ver a la UDS de pequeño y era el equipo de mi ciudad y creo que ese sentimiento, con Unionistas, se puede volver a conseguir con los pequeños de ahora. Que sean de Unionistas, un club creado por salmantinos para los salmantinos sin mayores intereses que esos.

–¿Cómo valora la presidencia de Javier Tejedor?

–Un diez y si hubiera un número mayor, se lo daría. La decisión de que fuera Javier el que encabezara el proyecto fue la mejor que pudimos tomar. Ha dejado el listón muy alto, no hubiéramos podido tener mejor presidente.

–¿Desde cuándo se conocen?

–Todo fue a través de la UDS, los dos viajábamos mucho con ella. Nos conocimos y fuimos teniendo amistad. En la vida personal luego cada uno tiene su grupo de amigos pero en el fútbol vamos juntos cien por cien.

–Una vez que Tejedor decide dar un paso atrás, ¿cuándo decide darlo usted hacia adelante?

–Me lo propuso Tejedor. Dijo que pensaba que no era bueno para el club tener siempre el mismo presidente y que él debía dejarlo por temas personales aunque siguiendo también muy implicado. Me dijo que debía ser yo, que no veía a otro mejor. Yo lo consulté a familia y pareja y con su OK decidí aceptar esta responsabilidad.

–¿También estará Sandoval solo un mandato?

–En condiciones normales sí. Si el club sigue evolucionando seguro que alrededor o en el grupo de trabajo habrá gente más preparada que yo para coger las riendas. Es un club de sus socios.

–¿En qué se parecen y diferencian Tejedor y Sandoval?

–Tejedor y yo somos muy diferentes, por eso creo que ha funcionado todo tan bien. Somos dos polos opuestos. Él es muy correcto políticamente hablando y yo soy más impetuoso, aunque por los socios sé que debo ser más sosegado.

–¿Será un presidente de palco o de grada?

–De grada, sin duda, y con los amigos, eso siempre.

–¿En qué piensa que se puede mejorar el proyecto de Unionistas?

–Debemos ser un club más participativo con la ciudad, con las instituciones...En lo deportivo es difícil superar lo que se está haciendo, pero en la labor de participación del socio que es una faceta aún por explotar bastante. Yo siempre diré lo que pienso aunque siempre irá por delante la mayoría de la directiva.

–Uno de los primeros frentes que tendrá que resolver es la renovación de Astu. ¿Cree que seguirá?

–Sí, ni siquiera nos hemos planteado otra opción. Es el que mejor nos conoce, tanto a la directiva como al resto del club. Es el entrenador ideal y con mejor perfil tanto si subimos a Segunda B como si continuamos en Tercera porque será un año muy duro.

–¿Con los dos cargos, de entrenador y director deportivo también?

–Sí, de los dos y como asesor de la cantera. Es un entrenador que se presiona mucho, quiere el éxito sí o sí, y yo confío en que al final llegaremos a un acuerdo, quiere mucho al club. Soy optimista.

–¿Tienen ya tanto un presupuesto preparado para Segunda B y para Tercera?

–Sí, ya se está estudiando el mercado de Segunda B en caso de subir y sobre el de Tercera se tiene mucho avanzado.

–¿Qué supondría subir a Segunda B para Unionistas?

–Sería un paso muy importante, un hito histórico creando hace solo tres años un club en Provincial y llegando tan alto en solo tres años. Subir a Segunda B supondría devolverle a la ciudad algo de lo que le quitaron con la desaparición de la UDS. No subir no sería un fracaso.

–¿Cómo espera que sean las relaciones con el Ayuntamiento en su mandato?

–Me gustaría que como con cualquier club de Salamanca, somos salmantinos como el resto. Es bueno mantener una relación cordial y el ayuntamiento es la casa de todos los salmantinos. Espero que sea así.

–¿Ycon el CF Salmantino?

–Nos separa una concepción de lo que es un club muy grande pero para la ciudad es bueno que mantengamos relaciones cordiales. Espero que sea así y trabajaré para que así sea. Creo que deberían mejorarse las relaciones aunque para nada soy partidario de una fusión. El ambiente de crispación no es bueno para ninguno, la rivalidad deportiva sí. Nosotros dimos un paso el año pasado cuando acudimos al ayuntamiento a hacernos una foto con su directiva, luego las cosas empeoraron por acciones suyas.