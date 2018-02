Lecturas para soñar

Valladolid Happening

El grupo vallisoletano Happening presenta su agenda de febrero repleta de actuaciones en las que compaginarán los espectáculos de ocio familiar 'El Rock Suena... en Familia' y 'Salta Conmigo: un viaje a los 80'. Además de en Madrid, el grupo actuará en Pedrajas de San Esteban, La Cistérniga y Medina del Campo dentro de la programación de Red de Teatros / Circuitos Escénicos de Castilla y León.

Patio Corsario. Gestido

El viernes 2 de febrero a las 20:30 en el Patio Corsario de Valladolid tendrá lugar la actuación del grupo asturiano GESTIDO, que regresa con un nuevo trabajo llamado TOO MANY WAYS. Cristina, líder del grupo, siempre navegó e n t re la violista clásica y por otra siempre ha sido cercana al pop/rock desde temprana edad. Su inquietud por la música fue más allá del mundo clásico y llegó a colaborar, grabar y girar con artistas como Sting, The Posies, David Bisbal, Dominic Miller, Ken Stringfellow, Jonas Blue entre otros. Todo lo experimentado tanto profesional como personalmente la llevó a fundar su propia banda que nació en 2011. Aportación: 10 euros. Reserva obligatoria en el teléfono 607 70 49 75.

Marola & Chail

Canción italiana y clásicos de los 60 y 70. Marola & Chail nació precisamente en la cafetería del Teatro Zorrilla, a raíz del Marola’s freakshow que realizaron allí en abril del pasado año. En esa ocasión figuraban en el repertorio una canción en italiano y varios temas de The Beatles que fueron el germen del repertorio actual, compuesto por canciones italianas y clásicos de los 60 y 70: The Beatles, Everly Brothers, Dylan, Burt Bacharach...Jueves, 21:00 horas. Entrada gratuita. Aforo limitado.

Juan Fariña

El artista internacional Juan Fariña llegará al Teatro Zorrilla de Valladolid con su espectáculo 'Coplas en mi memoria', un show que mezcla tradición y vanguardia recorriendo los imprescindibles copleros bajo la dirección de Antonio Souza quien también estará a la guitarra, y el baile con Ana Loynaz. Rescata la cultura del flamenco puro y rememora a cantaores tan añorados como Manolo Caracol, Rafael Farina o Miguel de Molina, dando una mención especial a Juanito Valderrama, de quien se conmemora el centenario de su nacimiento. Teatro Zorrilla el sábado día 3, a las 20:30 horas.

Diego Guerrero

Diego Guerrero presenta su disco 'Vengo Caminando'. Arreglista, cantante, productor, guitarrista, provocador de intercambios, agitador musical, Diego Guerrero es una de las referencias mundiales para el encuentro del flamenco con otras músicas. Ha trascendido siempre al flamenco en su música. Aunque siempre su raiz flamenca se mantiene, es capaz de interpretar y entrelazar con una elegancia y sabiduría única, géneros musicales tan complejos como la rumba afrocubana, la timba, el jazz o el propio flamenco, desde las más profundas raíces de cada género. Jueves. Porta Caeli. 21:30.

Del Archivo a la Historia

Las salas 2 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, acoge la exposición 'DEL ARCHIVO A LA HISTORIA. Howard Greenberg Gallery' cerca de un centenar de grandes obras de la historia de la fotografía realizadas por maestros como Berenice Abbott, Araki, Manuel Álvarez Bravo, William Eggleston, Walker Evans, Allen Ginsberg, Helmut Newton o Man Ray. La muestra se presenta por primera vez en Europa, y pertenecen a la Howard Greenberg Gallery, de Nueva York. La exposición podrá ser visitada hasta al 1 de abril de 2018, siendo la entrada gratuita.

Different Trains

La salas 1 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID acoge la obra 'Different Trains', una pieza audiovisual de la artista Beatriz Caravaggio que gira en torno al holocausto y los trenes de deportación camino a los campos de exterminio nazis. Podrá contemplarse hasta el 1 de abril. Steve Reich compuso en 1988 esta pieza para cuarteto y cinta pregrabada. ¡Se trata de un recuerdo vivido como una experiencia infantil emocionante y romántica que contrasta con el segundo movimiento, apasionado, rotundo, distópico y terrible que recrea lo que le podría haber ocurrido a un judío (como él) de haberse encontrado en ese mismo período en Europa: trenes de deportación, sin retorno, a los campos de exterminio nazi.

Forges

La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla acoge la exposición 'DON QUIJOTE, SANCHO y FORGES. Un diálogo a tres bandas'. En la exposición podemos ver las viñetas dedicadas a Cervantes, como autor, a la lengua castellana, y finalmente, al libro y a la lectura en general. Son éstos algunos de los ejes del trabajo de Forges a lo largo del tiempo: incentivar y poner en valor la lectura como elemento clave del desarrollo humano, y claro está a los creadores.

Teatro

La Sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla acoge la comedia 'Conversaciones con mamá' el próximo 3 de febrero, dirigida por Manuel Galiana y protagonizada por María José Álamo y Óscar Olmeda. Una obra original de Santiago Carlos Ovés, estrenada como película en 2004 y galardonada ese mismo año con el Premio del Público del Festival Latino de Los Ángeles y el Premio a la Mejor Película Latinoamericana del Festival Internacional de Cine de Montreal.

Rapunzel, el musical

El próximo domingo 4 de febrero, el Teatro Zorrilla de Valladolid recibe la producción de Mundo Imaginarius 'Rapunzel, el musical'. El cuento popular de los Hermanos Grimm es un clásico de la literatura internacional y esta producción ofrece una ocasión única para vivir en directo y participar de la magia que esconde la historia de esta misteriosa princesa.

Jorge Praga

La Fundación Segundo y Santiago Montes (calle Núñez de Arce, 9)acoge la presentación de 'CARTAS DESDE OMEDINAS', con su autor, Jorge Praga, estarán Tomás Sánchez Santiago y José Monteagudo, que tendrá lugar el viernes día 2 de febrero de 2018 a las 20:00 horas.

Eva Delgado

Léeme Mucho retoma sus actividades acompañando a su escritora Eva Delgado en la presentación de su último libro ‘DESDE MI SOFÁ. En este libro, Eva nos regala a pequeñas dosis, los fragmentos de una vida que se enreda entre lo real y la ficción. Cada página es un disfrute para los sentidos, un remanso de paz para el alma, un tesoro que colecciona fragmentos de una vida haciendo que la emoción crezca, al igual que lo hacía Alicia en su país de maravillas y los engarza uno a uno, tejiendo la cálida capa que cubre tus sueños. Jueves, 1 de febrero (20.00h). Cafetería Campus (Camino del Cementerio, 22).

León Jaime Lafuente

El polifacético músico y comunicador soriano afincado en Valladolid Jaime Lafuente, fundador de grupos como La Carraca, Tradere o El Caracol Andador, presenta en su proyecto 'De pícaros, picardías y otras melodías', una visión irónica de la tradición musical, acompañado en escena por el guitarrista residente en Ponferrada Jesús Ronda. Será el próximo viernes, 2 de febrero, a las 20:00 horas en la Sala Río Selmo de Ponferrada, con entrada libre.

Ávila Lagarto Amarillo

María Fernández indica que Lagarto Amarillo presentará su nuevo CD en modo acústico, con temas como Kamikaze, nuevos estilos y sonidos. El viernes, 2 de febrero, a las 22:00 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. Las entradas pueden conseguirse en establecimientos patrocinadores.

Homenaje a Buster Keaton

Bajo la coordinación de Juan Carlos del Pozo, se celebrarán tres jornadas de dedicación al actor, guionista y director Buster Keaton. Del 2 al 4 de febrero, en el Auditorio Municipal de San Francisco, a las 20:00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Fiesta de San Blas

El municipio de Santa María del Berrocal celebra las tradicionales festividades por San Blas, con bailes, dulzaina, y romería desde Berrocal hasta Valdemolinos, por el camino de El Barra. En Santa María del Berrocal, los días 3 y 4 de febrero.

'El Amarrao'

La Banda de Cornetas y Tambores ‘El Amarrado’ celebrará su XX Aniversario con un concierto en el que también participará la Banda de Cornetas y Tambores Rosario de Cádiz. El sábado, 3 de febrero, a las 20:30 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. El precio será de 12 a 15 euros.

Segovia Actividades

César Blanco informa de que hasta el 25 de febrero se podrá ver en la Casa de la Lectura la exposición ‘¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!’, del californiano Maxon Higbee. En ella el autor utiliza una técnica de estuco del siglo XVII, técnica empleada también en el mural permanente de la sala de exposiciones de la Casa de la Lectura realizado por estudiantes de IE University bajo la supervisión del propio Higbee y de Romina Canna. El título de la muestra es el lema escrito sobre la puerta al infierno en ‘La Divina Comedia’ de Dante, que fue una referencia literaria en este proyecto. La exposición se podrá visitar con entrada libre en horario de jueves a sábados de 11 a 14 y de 17 a 20 horas; y los domingos de 11 a 14.

Museo Esteban Vicente

Más exhibiciones que se han sumado a la agenda artística y cultural de la capital segoviana con el inicio del año. El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente ofrece una nueva visión de la obra del artista tureganense que da nombre a la institución. ‘La pintura tiene que ser pobre’ inaugura además el vigésimo aniversario del museo y en el mes de abril viajará al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Esta colección reúne una selección de 52 obras de la muestra permanente del Esteban Vicente y pretende mostrar al público la evolución del pintor en sus distintas etapas creativas así como todos los soportes y técnicas por él utilizados, pintura, ‘collage’, dibujo y escultura, a través de lo más granado de nuestra colección. El título elegido hace alusión a un texto escrito por el artista, originalmente en inglés ‘Painting should be poor’, y que nos habla sobre el proceso de creación de una obra de arte.

Sala La Alhóndiga

Por su parte, en la sala de La Alhóndiga de Segovia el profesor y crítico de arte Jesús Mazariegos presenta ‘Santos reciclados. Una Historia del Arte sin palabras’, en la que propone realizar un verdadero recorrido por el arte que se ha producido en la Historia a través de 6.000 imágenes perfectamente distribuidas por épocas y estilos. Estas imágenes son fruto del trabajo de coleccionismo que Mazariegos inició en sus años de docencia. La exposición se podrá ver con entrada libre hasta el 11 de febrero, en horario de miércoles a viernes, de 17 a 20 horas, y sábados y domingos de 12 a 14 y de 17 a 20 horas.

Teatro. La Chana

En cuanto al teatro, el centro de creación e innovación cultural de La Cárcel vivirá un nuevo fin de semana de teatro infantil de la mano de Titirimundi y de su ciclo ‘Vamos al teatro’. En esta ocasión será la compañía La Chana y su montaje de ‘Vulgarcito’ los que tomarán el escenario de la recientemente bautizada sala Julio Michel en honor de quien fue el fundador y director del reconocido y aclamado festival internacional de teatro de títeres de Segovia. Los pases serán los días sábado 3 y domingo 4 a las 18:00 horas. El espectáculo está recomendado para niños de más de tres años. El precio es de 7 euros.

El Maquinario

Y en el teatro Juan Bravo continúa la programación de su centenario. El sábado 3 el telón se izará para la representación de ‘Perplejo’, de la compañía Il Maquinario. La obra, en la que los actores Melania Cruz, Fernando González, Fran Lareu y Laura Míguez van intercambiando papeles de forma constante, utiliza la comedia para tratar asuntos que van desde la búsqueda de una identidad propia hasta las relaciones de pareja, pasando por la existencia o no de un ser superior. El precio de la localidad es de 15 euros. La función comenzará a las 20:30 horas. Un día después, el domingo 4, a la misma hora, el Juan Bravo abre sus puertas a la magia del teatro infantil gracias a Spasmo Teatro y la representación de la obra titulada ‘El mundo lirondo’. El pase será a las 19 horas y las entradas cuestan 5 euros.

El protagonismo infantil en la agenda cultural se traslada también a la Casa de Lectura-Biblioteca Municipal de Segovia. Este domingo, a las 12, el mago Héctor Sansegundo deslumbrará a los pequeños y adultos que se acerquen a descubrir sus ilusiones.

Música

La música viene sobrada de decibelios y potencia con dos conciertos que retumbarán en la sala Beat Club de la capital segoviana. El primero brinda doble ración. Por un lado, el ska-punk de los madrileños Oktopussy, que presentan su disco ‘Ska cerebral’, y para abrir boca el rock contundente de los locales Non Asinum. Será el viernes 2, a partir de las 21 horas. Las entradas cuestan 3 euros en venta anticipada y 5 en taquilla.

El sábado 3 la popular sala segoviana albergará el directo de uno de los grandes nombres del rock-metal en España como es Skunk D.F., que presentarán ‘Pigmalión’, su último trabajo largo.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca los conciertos más importantes para este fin de semana en Castilla y León.

Jueves

BURGOS – SIOQUÉ (La Rua, 21:00h, gratis)

SALAMANCA – JOHN O`RAY (Tio Vivo, 22:00h, gratis)

VALLADOLID – DIEGO GUERRERO (Porta Caeli, 21:30h, 10€-14€)

Viernes

BENAVENTE (ZAMORA) – TRIBUTO BOB MARLEY (Buda, 23:00h, 3€-5€)

BURGOS – ZETAZÉN (La Rua, 21:30h)

BURGOS – LOS SECRETOS (Hangar, 21:30h, 25€-45€)

BURGOS – SHAKE! + DUSTAPHONICS (Ciudadela, 22:00h)

LEON – IMMACULATE FOOLS (Espacio Vías, 21:00h, 12€-15€)

LEÓN – PONCHO K (EL Gran Café, 22:30h, 12€-15€)

SALAMANCA – LA CUERDA FLOJA (Tio Vivo, 22:00h, gratis)

SALAMANCA – JIM BROTHERS & Co (Caem, 22:00h, 10€)

VALLADOLID – NEUMAN + BLOW (Porta Caeli, 21:30h, 15€-18€)

ZAMORA – TRIBUTO ROLLING STONES (La Cueva del Jazz, 23:30h, 6€-8€)

Sábado

BURGOS – CAMELA (Hangar, 21:30h, 18€)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – MEDINA AZAHARA (La Colmena Musical, 22:30, 16€-20€)

ARANDA DE DUERO (BURGOS) – TRIBUTO DAVID BOWIE (La Colmena Musical, 22:30, 7€)

LEÓN – THE TROUPERS SWING BAND (Babylon, 21:00h, 10€-12€)

PONFERRADA (LEÓN) – PATE DE PATO + HEGEMONIA RADIKAL (21:30h, 5€)

SALAMANCA – FOLK ON CREST (Teatro Liceo, 21:00h, 8€)

SEGOVIA – SKUNK DF (Beat Club, 21:30h, 10€-12€)

VALLADOLID – PIEZAS & JAYDER (Porta Caeli, 21:00h, 5€-8€)

ZAMORA – LICHIS (La Cueva del Jazz, 23:30h, 12€-15€)

Zamora Teatro

Alicia Pérez indica que la obra ‘Qué difícil se ha vuelto todo’ llegará al Teatro Ramos Carrión de Zamora el sábado 3 de febrero de la mano de Álex Clavero y David Amor, dos de los cómicos más consagrados de ‘El Club de la Comedia’. Ofrecerán un monólogo desde dos puntos de vista totalmente distintos sobre lo difícil que se ha vuelto la vida, cómo han cambiado el mundo los nuevos medios de comunicación y las redes sociales, lo difícil que es tener contenta a la pareja, volar en avión o cantar. Comenzará a las 21:00 horas y las entradas tienen un precio de 15 y 17 euros.

Música

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge el sábado el concierto del grupo Yesca ‘Cantos de la vieja Castilla’, recopilados en Burgos por Manuel García Matos en 1953. García Matos se detuvo en el famoso Monasterio de Santo Domingo de Silos, donde se estaban realizando unas jornadas sobre canto gregoriano. Visitó los pueblos de los alrededores para llevar a cabo la mayor parte de su recopilación burgalesa. Una generación más tarde, las relaciones familiares llevarían a los miembros del Colectivo Yesca a conocer de primera mano el repertorio de esta zona en las décadas de los 70 y 80. También otros documentos recogidos por Yesca en la comarca de Las Merindades forman parte del concierto. Será a las 20:30 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Palencia Actividades

Fernando Caballero destaca la Fiesta de las Candelas. La capital palentina celebra este viernes la fiesta de las Candelas, festividad menor pero que en los últimos años de ha potenciado mucho con numerosas actividades no solo religiosas sino también lúdicas y tradicionales. Los festejos de prolongarán durante todo el fin de semana.

Saldaña. Feria de las Candelas

Al igual que la capital, Saldaña celebra este viernes la Fiesta de las Candelas con una exposición de maquinaria agrícola y servicios para el campo, así como de diversos productores de alimentación relacionados con el sector agrícola y ganadero. Además, se ofrecerá una degustación de alubias de Saldaña. Pabellón Municipal de Deportes (Avenida de la Constitución) y sus alrededores.

Monzón de Campos. Fiesta de los Nabos

Con motivo de la fiesta de San Blas, Monzón de Campos organiza una feria y una fiesta dedicada a los nabos, el producto de la huerta local más importante. Hace tres décadas, Monzón de Campos recuperó la celebración de la fiesta de San Blas y desde entonces, esta cita de invierno se ha convertido en ineludible para los vecinos de Monzón y para sus visitantes, que cada vez son más numerosos e incluso llegan a la localidad en concentraciones de autocaravanas, furgocampers y motos. El programa de actos se prolongará durante todo el fin de semana.

Villalobón. Fiesta de San Blas

Villalobón celebra sus fiestas religiosas en honor a San Blas con varios eventos en conmemoración de su patrón, festividad incluida en el Calendario de Ferias y Fiestas de la Provincia de Palencia 2018 .

Sábado

Cubillas de Cerrato. Fiesta

Este municipio del Cerrato celebra San Blas el 3 de febrero con motivo de la historia del Santo, festividad incluida en el calendario de ferias y fiestas de la provincia de Palencia de 2018.

Becerril de Campos. Fiesta de las Águedas

Becerril de Campos celebra la Festividad de las Águedas para conmemorar la valía de todas las mujeres.

Domingo

Nueva sesión del ciclo Domingos en (cantantes) con la participación de varios artistas que ofrecerán sus actuaciones. Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, 3), 20:30 horas. Entrada libre.

Burgos Música

Viernes 2 de febrero

Patricia Carro informa de que el joven pianista Michael Andreas Haeringer ofrecerá un concierto este viernes, a las 20:15, en el Auditorio Cajacírculo. El también compositor, premio en el Concurso Jugendmusziert Bundeswettbwer de Braunschwei y diploma Young Virtuoso Award en el Manhattan International Music Competition para Jóvenes Talentos, actuará ante el público burgalés dentro del ciclo de conciertos organizado por la Sociedad Filarmónica de Burgos

Metamorfosis

Mientras, el pianista, compositor y productor Moisés P. Sánchez presentará ‘Metamorfosis’, acompañado por Toño Miguel (bajo), Borja Barrueta (batería) y la voz de Cristina Mora. Composiciones de jazz, al piano, con impronta propia e influencias de Bill Evans, Keith Jarret y Brad Mehldau. A las 20:30 en Cultural Cordón.

Los Secretos

Y Los Secretos llegan este viernes a El Hangar, en un concierto que tiene agotadas las entradas desde hace quince días. Iconos de la música pop-rock española, el grupo madrileño interpretará sus grandes éxitos, haciendo viajar al público a épocas un tanto lejas, pero que siempre se recuerdan con cariño. A las 21:30

Sábado

El Hangar acogerá también un gran concierto el sábado, de la mano de Camela. El grupo regresará a las instalaciones burgaleses con ‘Me metí en tu corazón’, décimo sexto álbum de estudio, con canciones pegadizas que conservan la esencia inconfundible de sus grandes éxitos. La actuación comenzará a las 21:30.

Domingo

Para cerrar la semana, Burgos culmina la celebración de la festividad de su patrón, San Lesmes, con la entrega del Báculo de Oro, reconocimiento de la Federación de Peñas y Asociaciones de San Lesmes Abad, que este año recae en la Schola Cantorum. El acto tendrá lugar a las 14:00 en la Sala Capitular del Monasterio de San Juan.

Ya por la tarde, concierto de la Orquesta Sinfónica de Burgos, bajo la dirección de Asier Puga, que interpretará ‘¡Revolución!’, a las 19:30 en el Fórum Evolución.

Salamanca Música

En este año 2018 se cumplen 10 años desde que Folk On Crest, presentara su primer disco. 10 años que han dado para mucho, con su estilo musical marcado por la adaptación de temas tradicionales y otros de composición propia, son más de 300 conciertos en programaciones culturales y festivales por toda España y otros países como Italia y Portugal, la grabación de 3 discos de estudio con la discográfica Several Records (Folk On Crest 2008, Calle de la Botica 2011 y Lomxe 2014). Sábado. 21:00 Teatro Liceo.

Flamenco

Demarco Flamenco es el cantante español de rumba, flamenco fusión y pop que ha revolucionado la música española entre los más jóvenes y presentará la Gira Uno en Salamanca, acompañado por los artistas Maki y María Artés. La temática de sus canciones navega entre el amor y el desamor. Los vídeos de sus canciones superan los 50 millones de visitas en YouTube. En Spotify su estreno discográfico, Uno registra diez millones de escuchas y lleva meses en el top 12 de Spotify. Acaba de recibir el Disco de Oro Digital mientras trabaja en nuevas composiciones. Sábado, 22:00. Multiusos Sánchez Paraíso.

Tadeo Jones

Tadeo Jones recibe una misteriosa visita que le hace entrega de un enigmático mensaje que afecta a su queridísima Sara Lavrof. En el mensaje le indican que Sara ha desaparecido y es preciso que acuda a Delos, una enigmática isla Griega, en su busca. Domingo. 19:30. CAEM